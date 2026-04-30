Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κ. Manfred Weber απέστειλε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δημητρίου, αναφορικά με την έξαρση του αφθώδους πυρετού και τα κρούσματα που καταγράφονται στην Κύπρο.

Στην επιστολή της, η κ. Δημητρίου επισημαίνει ότι η απουσία εναρμονισμένων κτηνιατρικών πρωτοκόλλων στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δημιουργεί σοβαρό κενό στη συνολική στρατηγική περιορισμού της νόσου. Όπως υπογραμμίζει, λόγω της ιδιαίτερα μεταδοτικής φύσης του αφθώδους πυρετού, οποιαδήποτε απόκλιση σε ζητήματα επιτήρησης, περιορισμών διακίνησης, στρατηγικών εμβολιασμού και μέτρων βιοασφάλειας ενισχύει τον κίνδυνο επαναμόλυνσης και υπονομεύει τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ καλεί τον Πρόεδρο του ΕΛΚ να στηρίξει και να προωθήσει, μέσω του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες όπως:

* Ενεργή παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να διασφαλιστεί, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, η εφαρμογή ισοδύναμων κτηνιατρικών μέτρων στις κατεχόμενες περιοχές, περιλαμβανομένων της επιτήρησης, των ελέγχων διακίνησης και των προτύπων βιοασφάλειας.

* Εφαρμογή συνεπών πρακτικών διαχείρισης της νόσου σε ολόκληρη την Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων, όπου απαιτείται, μέτρων εκρίζωσης μέσω θανάτωσης μολυσμένων ζώων (stamping-out), σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και τις σχετικές αξιολογήσεις κινδύνου.

* Εισαγωγή σαφούς αιρεσιμότητας στη χρηματοδότηση και βοήθεια της ΕΕ, συνδέοντας την οικονομική στήριξη με τη συμμόρφωση προς τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα υγείας των ζώων και τις συντονισμένες προσπάθειες αντιμετώπισης της νόσου.

* Διευκόλυνση δομημένων μηχανισμών συντονισμού, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσματική επικοινωνία και ευθυγράμμιση.

* Άμεση ενεργοποίηση και πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών μηχανισμών έκτακτης ανάγκης για τη στήριξη των κτηνοτρόφων, τον περιορισμό της επιδημίας και τη σταθεροποίηση του τομέα. Καταληκτικά, η κ. Δημητρίου τονίζει ότι χωρίς αποφασιστική και συντονισμένη δράση σε ολόκληρο το νησί, ο κίνδυνος παρατεταμένων διαταραχών, επαναλαμβανόμενων επιδημιών και σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων θα παραμείνει υψηλός, εκφράζοντας παράλληλα την ετοιμότητά της για περαιτέρω συζήτηση και συντονισμό επί του ζητήματος