Ο εμβολιασμός κατά του αφθώδους πυρετού έχει αποδώσει και υπάρχει κάποιος περιορισμός στην εξάπλωση της νόσου, δήλωσε την Πέμπτη ο Σταύρος Μαλάς, Επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση και Αναβάθμιση του Κτηνοτροφικου Τομέα, ο οποίος ανακοίνωσε ότι το Σάββατο θα συναντηθεί με ομάδα των κτηνοτρόφων οι οποίοι οργανώνονται μόνοι τους.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πώς έχει η κατάσταση με τον αφθώδη πυρετό αυτή τη στιγμή ο κ. Μαλάς είπε ότι “υπάρχει κάποιος περιορισμός στην εξάπλωση της νόσου αλλά σίγουρα στις περιοχές που έχουν ήδη πληγεί πρέπει να ολοκληρωθεί ο έλεγχος για να δούμε πού θα καταλήξουμε”. Μιλούσε στο περιθώριο εκδήλωσης στο Ινστιτούτο Κύπρου, του οποίου είναι Πρόεδρος.

Πρόσθεσε ότι “έχει δουλέψει ο εμβολιασμός, πρέπει να θεωρείται δεδομένο, διότι ακριβώς, η εξάπλωση δεν έχει τους ρυθμούς που βλέπαμε στα πρώτα στάδια της νόσου και με αυτά τα δεδομένα παραμένουμε αισιόδοξοι ότι θα μείνουμε στα επιπεδα που βλέπουμε τώρα ώστε κάποια στιγμή να επαναρχίσουμε τον σχεδιασμό μας για να αποκατασταθεί πλήρως η κατάσταση”.

Ο κ. Μαλάς σημείωσε ότι “αυτή η επιζωοτία θα αφήσει πίσω της ένα κληροδότημα, μιας και η Κύπρος θα αλλάξει καθεστώς για τα επόμενα χρόνια και δεν θα έχει το καθεστώς που είχε προηγουμένως, της χώρας απαλλαγμένης από τον αφθώδη πυρετό και χωρίς εμβολιασμούς”.

Εξήγησε ότι “θα είμαστε μια χώρα τουλάχιστον στο ορατό μέλλον χωρίς αφθώδη πυρετό αλλά με καθεστώς εμβολιασμού κάτι που σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε να εξάξουμε ακατέργαστο νωπό κρέας, κάτι που θα επηρεάσει την χοιροτροφία μας η οποία κατείχε το δικό της κομμάτι στη μερίδα του εμπορίου σε ο,τι αφορά τις εξαγωγές”.

Σε ερώτηση για την τύχη ζώων με αφθώδη που ανήκουν στις σπάνιες φυλές, ο κ. Μαλάς είπε ότι σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα “η δικαιοδοσία ανήκει αποκλειστικά στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να αποφασίσουν” το τι μέλλει γενέσθαι, πρόσθεσε, ωστόσο ότι “υπάρχει ένα μικρό παραθυράκι, αλλά με πολλές επιφυλάξεις, έτσι θα ζυγίσουν όλα τα δεδομένα και το ότι η επηρεαζόμενη μονάδα είναι μία, αν και υπάρχουν κι άλλες με σπάνιες φυλές που παραμένουν χωρίς αφθώδη πυρετό”.

Ανέφερε ότι “αυτό το οποίο θα ζυγίσουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είναι εάν η μία μονάδα θανατωθεί κατά πόσον επηρεάζεται η φυλή, δεδομένου ότι η άλλη μονάδα έχει λιγότερα ζώα”.

Ο κ. Μαλάς κατέστησε σαφές ότι “δεν κινδυνεύει να χαθεί η φυλή, κινδυνεύει να χαθεί η γενετική βιοποικιλότητα της φυλής άρα όσα περισσότερα ζώα έχεις, είναι καλύτερο για την φυλή”.

Κληθείς να στείλει ένα μήνυμα στους κτηνοτρόφους οι οποίοι παρουσιάζονται αμετακίνητοι ως προς τις θέσεις τους, ο κ. Μαλάς είπε ότι “το μήνυμα προς τους κτηνοτρόφους είναι να κωφεύσουν στα κελεύσματα ορισμένων οι οποίοι επιδίδονται σε μια σεναριολογία ότι περίπου προσπαθούμε να καταστρέψουμε την κτηνοτροφία του τόπου”.

Ο κ. Μαλάς πρόσθεσε ότι “η επιστήμη θα σταθεί δίπλα και σε μικρούς και σε μεγάλους κτηνοτρόφους και αιγοπροβατοτρόφους οι οποίοι χρειάζονται περισσότερη επιστημονική στήριξη και ενσυναίσθηση”.

Ανέφερε ότι “με κάποιους από τους κτηνοτρόφους που οργανώνονται από μόνοι τους θα έχουμε συνάντηση το ερχόμενο Σάββατο”, σημειώνοντας ότι “η δική μου υπόσχεση και αποστολή είναι να τους ενημερώσω με πάρα πολλή διαφάνεια, να τους εξηγήσω πού ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με την νόσο και γενικά θα απαντήσω σε όλες τους τις ανησυχίες”.

“Είμαστε δίπλα στους κτηνοτρόφους δεν είμαστε απέναντί τους”, δήλωσε, τέλος, ο κ. Μαλάς.

ΚΥΠΕ