Τη Διακήρυξη της Λευκωσίας υπέγραψαν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών αρμόδιων για τις Θαλάσσιες Μεταφορές, στέλνοντας μήνυμα ότι το μέλλον της ευρωπαϊκής ναυτιλίας περνά μέσα από τους ανθρώπους της.

Η Διακήρυξη αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία των ναυτικών και ναυτιλιακών επαγγελμάτων, σε μια περίοδο γεωπολιτικών εξελίξεων, τεχνολογικών αλλαγών και αυξημένων απαιτήσεων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Το κείμενο απαντά σε κοινές προκλήσεις, όπως η έλλειψη δεξιοτήτων, η γήρανση του ναυτικού εργατικού δυναμικού, οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των ναυτικών και η χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στο ναυτικό επάγγελμα.

Με τη Διακήρυξη, τα κράτη μέλη δεσμεύονται να ενισχύσουν την εκπαίδευση και κατάρτιση των ναυτικών, με έμφαση στην επανακατάρτιση και την αναβάθμιση δεξιοτήτων για νέες τεχνολογίες, ψηφιακά συστήματα, κυβερνοασφάλεια και εναλλακτικά καύσιμα.

Παράλληλα, επαναβεβαιώνεται η σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων, της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας των ναυτικών, σε ένα ολοένα πιο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμπεριληπτική ναυτιλία και στην ανάγκη ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών, ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του τομέα.

Η Διακήρυξη λειτουργεί ως βάση για μελλοντικές δράσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας τον κοινωνικό διάλογο και στηρίζοντας περαιτέρω την ευρωπαϊκή ναυτιλία.

Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ εκφράζει ικανοποίηση για τη συμβολή της στη διαμόρφωση και υιοθέτηση της Διακήρυξης, την οποία χαρακτηρίζει ουσιαστικό βήμα προς μια ευρωπαϊκή ναυτιλία ανθεκτική, ανταγωνιστική, βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη.