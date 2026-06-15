Τελικά, δεν είναι μόνο ευρωπαϊκή μόδα τα «μαιμουδένια» brands. Είναι και κυπριακή συνήθεια, με κόστος καθόλου αμελητέο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του EUIPO, οι απομιμήσεις κοστίζουν στην Κύπρο 63 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Τα περισσότερα, 49 εκατ. ευρώ, χάνονται από την ένδυση, άλλα 12 εκατ. ευρώ από κοσμήματα και ρολόγια και 2 εκατ. ευρώ από τσάντες χειρός.

Στην ΕΕ, οι απώλειες στη μόδα φτάνουν τα 12 δισ. ευρώ, ενώ τσάντες, κοσμήματα και ρολόγια χάνουν 2,7 δισ. ευρώ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα social media κάνουν τη δουλειά πιο εύκολη. Και οι καταναλωτές, ιδίως οι νεότεροι, δείχνουν να μην πολυσκοτίζονται ιδιαίτερα, παρότι πίσω από τη φθηνή βιτρίνα υπάρχουν απώλειες, αθέμιτος ανταγωνισμός και συχνά σοβαροί κίνδυνοι που γυρίζουν μπούμερανγκ στην οικονομία του τόπου και κατεπέκταση και στους ίδιους.

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