Στα χέρια πιάστηκαν το πρωί δύο οδηγοί στη Λεμεσό, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του ενός στο αυτί.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δρόμο της περιοχής Γερμασόγειας, όταν ο ένας οδηγός φέρεται να ανέκοψε την πορεία του άλλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνέχεια ακολούθησε λογομαχία για ζητήματα που αφορούσαν την οδική συμπεριφορά των δύο ανδρών.

Ακολούθως, οι δύο οδηγοί κατέβηκαν από τα οχήματά τους και ήρθαν στα χέρια. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο ένας φέρεται να τραυμάτισε τον άλλο στο αυτί με άγνωστο αντικείμενο και ακολούθως εγκατέλειψε τη σκηνή. Ευτυχώς, ο τραυματισμός του Τουρκοκύπριο οδηγού δεν είναι σοβαρός.

Ο φερόμενος δράστης είναι Σύρος και τα μέλη της Αστυνομίας διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από τον Αστυνομικό Σταθμό Γερμασόγειας.