Η EKA Group, ένας από τους πλέον καταξιωμένους οργανισμούς στον τομέα των δομικών υλικών, αρχιτεκτονικών λύσεων και συστημάτων για τον κατασκευαστικό κλάδο στην Κύπρο, εξασφάλισε την πιστοποίησή της ως Great Place to Work®, έπειτα από τη διεξαγωγή της έρευνας προσωπικού Trust Index™. Η εταιρεία δραστηριοποιείται από το 1946 και διαθέτει ισχυρή παρουσία τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. (EKA Group Cyprus)

Σε δήλωσή του, ο Γενικός Διευθυντής της Great Place to Work®, κ. Κυριάκος Ιακωβίδης, ανέφερε:

«Η συγκεκριμένη διάκριση αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της EKA Group στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και τη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων της. Σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και απαιτητικό κλάδο όπως αυτός των κατασκευών και των αρχιτεκτονικών λύσεων, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διαχρονική επιτυχία. Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει ότι η EKA Group έχει αναπτύξει μια ισχυρή εργασιακή κουλτούρα, η οποία ενισχύει τόσο την επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων όσο και τη συνολική ανάπτυξη του οργανισμού.»

Εκ μέρους της EKA Group, η Διεύθυνση της εταιρείας δήλωσε:

“Η πιστοποίηση Great Place to Work® 2026-2027 αποτελεί για την εταιρεία EKA μια ξεχωριστή αναγνώριση, γιατί αντικατοπτρίζει τη φωνή και την εμπειρία των ανθρώπων μας. Καθώς πλησιάζουμε τα 80 χρόνια συνεχούς παρουσίας και ανάπτυξης – στις 10.10.26 – παραμένουμε πιστοί στις αξίες που μας καθοδηγούν από το 1946: σεβασμό, εμπιστοσύνη, συνεργασία και διαρκή εξέλιξη. Αυτή η διάκριση επιβεβαιώνει ότι η μεγαλύτερη δύναμή μας είναι οι άνθρωποί μας, που μαζί χτίζουν το μέλλον της EKA κάθε μέρα.”

About EKA Group:

Η εταιρεία EKA είναι μια οικογενειακή επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε το 1946 και δραστηριοποιείται στα δομικά υλικά και σε συστήματα εξειδικευμένων κατασκευών, προσφέροντας λύσεις επενδύσεων τοίχου και πατώματος, προϊόντα για χώρους µπανιού, σάουνες & σπα, πισίνες, λύσεις γραφείων, λύσεις πρόσοψης κτιρίων, καθώς και διάφορα τεχνικά υλικά που συμπληρώνουν την γκάμα προϊόντων. Η εταιρεία αντιπροσωπεύει εργοστάσια όπως Antonio Lupi, Jacuzzi, Klafs, Fantini, Cielo, Mirage, Kronos, Steelcase κ.α., και έχει επεκταθεί εκτός Κύπρου σε χώρες, όπως, η Ελλάδα και το Ντουπάι.