Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι οι υποψηφιότητες για τη θέση του Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς, η οποία κενώθηκε λόγω ανάληψης από τον κάτοχό της αξιώματος που είναι ασυμβίβαστο με αυτή, θα υποβληθούν την Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026, μεταξύ των ωρών 9 π.μ. και 12:30 μ.μ. στο Γραφείο του Εφόρου Εκλογής, στην Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας.

Έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας μπορούν να ληφθούν από το Γραφείο του Εφόρου Εκλογής, μεταξύ των ωρών 8 π.μ. και 12 μ., καθημερινά.

Κάθε έγγραφο υποβολής υποψηφιότητας πρέπει να υπογράφεται από δυο εκλογείς, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στον εκλογικό κατάλογο του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγλαντζιάς και οι οποίοι θα υπογράφουν την αίτηση, ο ένας ως προτείνων και ο άλλος ως υποστηρίζων. Το έγγραφο υποβολής υποψηφιότητας, για να είναι έγκυρο, θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη συγκατάθεση του προτεινόμενου προσώπου ότι αποδέχεται την υπόδειξή του ως υποψηφίου, την κατάθεση ποσού €500, ως παράβολο, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος κατέχει τα προσόντα εκλογιμότητας, όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα 17 και 18 του περί Δήμων Νόμου του 2022.

Στην περίπτωση που υποβληθούν πέραν της μιας υποψηφιότητας, θα διεξαχθεί αναπληρωματική εκλογή για πλήρωση της κενωθείσας θέσης, την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026.