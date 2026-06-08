Σε προεκλογική περίοδο μπαίνει το δημοτικό διαμέρισμα Αγλαντζιάς μετά και την επίσημη υποβολή υποψηφιοτήτων στον ΔΗΣΥ για την αντιδημαρχία. Το επικρατέστερο σενάριο στο κόμμα της Δεξιάς είναι πως θα στηθούν εσωκομματικές κάλπες.

Παράλληλα, το ΑΚΕΛ τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποφασίσει τον δικό του υποψήφιο για την αντιδημαρχία, ενώ το ΔΗΚΟ ξεκινάει διαβουλεύσεις με τα κόμματα ούτως ώστε να καταλήξει στις δικές του αποφάσεις αναφορικά με τις εκλογές.

ΔΗΣΥ: Τέσσερα πρόσωπα διεκδικούν το χρίσμα

Τέσσερα πρόσωπα έθεσαν υποψηφιότητα στον Δημοκρατικό Συναγερμό για την αντιδημαρχία Αγλαντζιάς με τις εσωκομματικές εκλογές να αποτελούν το επικρατέστερο σενάριο για το κόμμα.

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν οι εξής υποψηφιότητες:

Γεωργίου Αβραάμ

Λιβέρδος Χρίστος

Προκοπίου Προκόπης

Τζιρκαλλή Πέτρου Βαρβάρα (Βέρα)

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας είχαν όλα τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού που είναι εγγεγραμμένοι εκλογείς στον Δήμο Αγλαντζιάς και διατηρούν την ιδιότητα του μέλους για τουλάχιστον 90 ημέρες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΔΗΣΥ, δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες που κατατέθηκαν είναι πέραν της μίας, θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται στις σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού.

Όπως γράφτηκε σε προηγούμενο ρεπορτάζ στο philenews, οι εσωκομματικές εκλογές αποτελούν το επικρατέστερο σενάριο, ωστόσο υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις που προβλέπονται βάσει του καταστατικού του κόμματος. Η τελική απόφαση μένει να διαφανεί τις επόμενες ημέρες.

ΑΚΕΛ: Απόψε οι αποφάσεις

Το βράδυ της Δευτέρας το ΑΚΕΛ αναμένεται να αποφασίσει για την υποψηφιότητα που θα στηρίξει για την αντιδημαρχία Αγλαντζιάς με τις επίσημες ανακοινώσεις να ακολουθούν είτε απόψε, είτε το πρωί της Τρίτης.

Το κόμμα της Αριστεράς είχε προχωρήσει εσωκομματικά σε μια συλλογική συζήτηση, με τα μέλη του κόμματος στην Αγλαντζιά να καταθέτουν τις δικές τους εισηγήσεις για τον εκλεκτό του κόμματος, ενώ στη συνέχεια έγινε μυστική ψηφοφορία.

ΔΗΚΟ: Πρώτα διαβουλεύσεις με τα κόμματα και μετά απόφαση

Το Δημοκρατικό Κόμμα αποφάσισε να ξεκινήσει διαβουλεύσεις με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις αναφορικά με την αντιδημαρχία Αγλαντζιάς, με τα πρώτα κόμματα που θα επιδιώξει να συναντηθεί να είναι ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ.

Ο πρόεδρος της επαρχιακής επιτροπής του ΔΗΚΟ στη Λευκωσία, Κώστας Κόρτα, συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, όπου συζήτησαν και το θέμα της αντιδημαρχίας, ενώ μέσω των διαβουλεύσεων με τα άλλα κόμματα θα διαφανεί το κατά πόσο το κόμμα του κέντρου θα κατέλθει με δικό του υποψήφιο ή θα στηρίξει κάποια άλλη υποψηφιότητα.

Παρά τη φημολογία που αναπτύχθηκε τις τελευταίες ημέρες για το ενδεχόμενο να είναι ο Κώστας Κόρτα υποψήφιος, καθώς είχε διατελέσει παλαιότερα και Δήμαρχος Αγλαντζιάς, ο ίδιος μέχρι στιγμής δεν συζήτησε ένα τέτοιο ενδεχόμενο με το ΔΗΚΟ.

Στις 28 Ιουνίου οι εκλογές

Οι εκλογές για την αντιδημαρχία Αγλαντζιάς θα διεξαχθούν στις 28 Ιουνίου, ενώ η επίσημη υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει στις 18 Ιουνίου.

Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν οι πολίτες του δημοτικού διαμερίσματος Αγλαντζιάς.