Για τις 28 Ιουνίου κλείδωσε η ημερομηνία διεξαγωγής εκλογής του νέου αντιδήμαρχου Αγλαντζιάς μετά και την εκλογή του μέχρι πρότινος αντιδήμαρχου Ανδρέα Κωνσταντίνου ως βουλευτής Λευκωσίας και παραίτησή του από τη θέση που διατηρούσε στο δημοτικό διαμέρισμα.

Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας εκλογών, Μενέλας Βασιλείου, ανέφερε ότι οι εκλογές στο δημοτικό διαμέρισμα Αγλαντζιάς θα γίνουν στις 28 Ιουνίου, βγάζοντας από την εξίσωση το ενδεχόμενο να γινόντουσαν στις 5 Ιουλίου, καθώς όπως υποστήριξε λήφθηκαν υπόψιν και οι κλιματολογικές συνθήκες στις οποίες εισέρχεται το νησί την περίοδο του καλοκαιριού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον κ. Βασιλείου στις 5 Ιουνίου θα γίνει η δημοσίευση του διατάγματος του Υπουργού Εσωτερικών στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας για να προκηρυχθούν οι εκλογές, στις 12 Ιουνίου δημοσίευση του εφόρου Εκλογής για το χώρο και τόπο υποβολής των υποψηφιοτήτων και οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν στις 18 Ιουνίου.

Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν οι πολίτες του δημοτικού διαμερίσματος Αγλαντζιάς.

Τι προβλέπουν οι κανονισμοί για την αναπληρωματική εκλογική διαδικασία

Όπως γράφτηκε και σε προηγούμενο ρεπορτάζ, σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η θέση του αντιδημάρχου δεν μπορεί να παραμείνει κενή. Με την οριστικοποίηση της εκλογής του κ. Κωνσταντίνου και την ανάληψη των νέων του καθηκόντων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενεργοποιούνται άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Το Υπουργείο Εσωτερικών αναμένεται να προκηρύξει επίσημα την εκλογή, η οποία βάσει νόμου πρέπει να διεξαχθεί εντός 45 ημερών από την ημέρα που κενώθηκε η θέση.

Η Αγλαντζιά, η οποία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο κομβικά διαμερίσματα του Δήμου Λευκωσίας, καλείται να εκλέξει τον αντικαταστάτη του Ανδρέα Κωνσταντίνου, ο οποίος κατείχε τα ηνία της περιοχής, αρχικά ως δήμαρχος από το 2020 και ακολούθως ως αντιδήμαρχος με τη μεταρρύθμιση του 2024.

Η νομοθεσία ορίζει ρητά ότι η αναπληρωματική εκλογή διεξάγεται με καθολική ψηφοφορία των εγγεγραμμένων εκλογέων του συγκεκριμένου δημοτικού διαμερίσματος και ο νέος αντιδήμαρχος θα υπηρετήσει για το υπόλοιπο της θητείας του δημοτικού συμβουλίου.