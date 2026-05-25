Σε ρυθμούς αναπληρωματικής εκλογικής διαδικασίας μπαίνει το διαμέρισμα Αγλαντζιάς, καθώς η ανάδειξη του αντιδημάρχου, Ανδρέα Κωνσταντίνου, στα βουλευτικά έδρανα με το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στην επαρχία Λευκωσίας, δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στην τοπική αρχή του νεοσύστατου Δήμου Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η θέση του αντιδημάρχου δεν μπορεί να παραμείνει κενή. Με την οριστικοποίηση της εκλογής του κ. Κωνσταντίνου και την ανάληψη των νέων του καθηκόντων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενεργοποιούνται άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Το Υπουργείο Εσωτερικών αναμένεται να προκηρύξει επίσημα την εκλογή, η οποία βάσει νόμου πρέπει να διεξαχθεί εντός 45 ημερών από την ημέρα που κενώθηκε η θέση.

Η Αγλαντζιά, η οποία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο κομβικά διαμερίσματα του Δήμου Λευκωσίας, καλείται να εκλέξει τον αντικαταστάτη του Ανδρέα Κωνσταντίνου, ο οποίος κατείχε τα ηνία της περιοχής, αρχικά ως δήμαρχος από το 2020 και ακολούθως ως αντιδήμαρχος με τη μεταρρύθμιση του 2024.

Παρά το γεγονός ότι διανύουμε μια περίοδο αμέσως μετά από τις βουλευτικές κάλπες, τα κόμματα δεν έχουν περιθώριο χαλάρωσης.

Η νομοθεσία ορίζει ρητά ότι η αναπληρωματική εκλογή διεξάγεται με καθολική ψηφοφορία των εγγεγραμμένων εκλογέων του συγκεκριμένου δημοτικού διαμερίσματος και ο νέος αντιδήμαρχος θα υπηρετήσει για το υπόλοιπο της θητείας του δημοτικού συμβουλίου.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση από τον Έφορο Εκλογής για την ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων, καθώς και ο καθορισμός της Κυριακής κατά την οποία οι δημότες της Αγλαντζιάς θα προσέλθουν στις κάλπες.

Το σίγουρο είναι ότι η Αγλαντζιά στρέφει ξανά πάνω της τα πολιτικά βλέμματα, σε μια αναμέτρηση που, παρά τον τοπικό της χαρακτήρα, θα καταγράψει τις πρώτες τάσεις της κοινής γνώμης αμέσως μετά το αποτέλεσμα των Βουλευτικών Εκλογών.