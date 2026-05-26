Mέλη της ΥΚΑΝ προχώρησαν χθες το απόγευμα στη σύλληψη άλλων δύο προσώπων ηλικίας 20 και 26 ετών για διευκόλυνση των ανακρίσεων, σε σχέση με την υπόθεση εντοπισμού ναρκωτικών και πιστολιού.

Συγκεκριμένα, εναντίον του 20χρονου εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης σχετικά με την εν λόγω υπόθεση. Αυτός εντοπίστηκε χθες στην οικία του στη Λευκωσία και συνελήφθη.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων, εντοπίστηκε κοντά στην οικία του 20χρονου, πρόσωπο ηλικίας 26 ετών.

Αυτός ανακόπηκε από τα μέλη της ΥΚΑΝ και κατά τη διάρκεια έρευνας που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητο του, εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 40 γραμμαρίων ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε χρηματικό ποσό ύψους €1,245. Αυτός συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα.

Οι δύο συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση και σήμερα το πρωί αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία προσωποκράτησης τους.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

Σημειώνεται πως η πιο πάνω υπόθεση σχετίζεται με τη σύλληψη 22χρονου στη Λευκωσία, στις 19 Μαΐου.

Εναντίον του συλληφθέντα εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, σε σχέση με υπό διερεύνηση υπόθεση που αφορούσε τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών (ποσότητα κάνναβης και ρητίνης κάνναβης βάρους 230 γραμμαρίων και 40 δισκία έκσταση).

Κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης, διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του, παρουσία του ιδίου, καθώς και 19χρονου, όπου σε υπνοδωμάτιο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Ποσότητα κάνναβης βάρους περίπου 10 γραμμαρίων.

12 δισκία έκστασης.

Ένα πιστόλι.

Δύο γεμιστήρες.

15 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

100 δισκία που περιείχαν αναβολικές ουσίες.

Δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο 22χρονος επανασυνελήφθη για τα πιο πάνω αδικήματα, ενώ τα μέλη της ΥΚΑΝ προχώρησαν και στη σύλληψη του 19χρονου.





