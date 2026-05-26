Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη βόρεια Χιλή, περίπου τριάντα χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Καλάμα, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών USGS.
Ο σεισμός έγινε σε εστιακό βάθος 101,3 χιλιομέτρων, στην έρημο Ατακάμα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Έτερη πηγή, το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ), έκανε επίσης λόγο για σεισμό 6,9 βαθμών–αρχικά είχε εκτιμήσει πως ήταν μεγέθους 6,5 βαθμών–σε εστιακό βάθος κάπου 89 χιλιομέτρων.
Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί η σοβαρές υλικές ζημιές στις αρχές στο Σαντιάγο ως αυτό το στάδιο.
«Έχει αποκλειστεί η απειλή να πλήξει τσουνάμι τις ακτές της Χιλής», σημείωσε ο Φελίπε Πλάσα, της εθνικής υπηρεσίας πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών (SENAPRED), σε βίντεο που δημοσιοποίησε ο θεσμός μέσω X.