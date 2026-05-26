Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη βόρεια Χιλή, περίπου τριάντα χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Καλάμα, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών USGS.

🔴#AlertaCNNChile | Fuerte sismo de magnitud 6.9 se registró en Calama: Se informa de daños en viviendas y gran conmoción en la población



💻Más información en https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/taMoVYj1pO May 25, 2026

Ο σεισμός έγινε σε εστιακό βάθος 101,3 χιλιομέτρων, στην έρημο Ατακάμα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

🔴 Un fuerte sismo de magnitud 6.9 se registró este lunes a las 17:52 horas en la región de Antofagasta, en la zona norte de Chile. pic.twitter.com/WuMQxOHBvD — Meganoticias (@meganoticiascl) May 25, 2026

Έτερη πηγή, το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ), έκανε επίσης λόγο για σεισμό 6,9 βαθμών–αρχικά είχε εκτιμήσει πως ήταν μεγέθους 6,5 βαθμών–σε εστιακό βάθος κάπου 89 χιλιομέτρων.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί η σοβαρές υλικές ζημιές στις αρχές στο Σαντιάγο ως αυτό το στάδιο.

«Έχει αποκλειστεί η απειλή να πλήξει τσουνάμι τις ακτές της Χιλής», σημείωσε ο Φελίπε Πλάσα, της εθνικής υπηρεσίας πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών (SENAPRED), σε βίντεο που δημοσιοποίησε ο θεσμός μέσω X.

📍Jefe del Departamento del Sistema de Alerta Temprana, Felipe Plaza, entrega detalles sobre el sismo de mediana intensidad percibido entre las regiones de Arica y Parinacota y Atacama. pic.twitter.com/z7xbzDewTY — SENAPRED (@Senapred) May 25, 2026

protothema.gr