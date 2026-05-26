Γύρω στις 2.40 τα ξημερώματα σήμερα, λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε αυτοκίνητο 35χρονου, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στο δρόμο μπροστά από την πολυκατοικία όπου διαμένει στη Λευκωσία.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τα οποία κατέσβησαν τη φωτιά. Σύμφωνα με τις προκαταρτικές εξετάσεις, η φωτιά, η οποία κατέστρεψε ολοσχερώς το αυτοκίνητο, φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα.

Περαιτέρω εξετάσεις θα διενεργηθούν σήμερα το πρωί, ενώ το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τη διερεύνηση.