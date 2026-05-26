Αργούν ακόμα οι φορητές κάμερες στις στολές των αστυνομικών, αφού τώρα ετοιμάζονται οι τεχνικοί όροι και γίνεται έρευνα για τις ανάγκες ώστε να καθοριστούν πριν την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού.

Η νομοθεσία ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 26 Μαρτίου 2026, σε μια προσπάθεια του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αλλά και της Αστυνομίας, να αποφεύγονται οι κακόβουλες καταγγελίες κατά αστυνομικών, να προστατεύονται οι πολίτες από αυθαιρεσίες αστυνομικών και να ενισχυθεί η μαρτυρία σε ποινικές υποθέσεις. Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι τώρα ετοιμάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για τις κάμερες, αφού θα μπορούν να αποθηκεύουν το υλικό που καταγράφεται, ενώ παράλληλα γίνεται έρευνα για τις ανάγκες της Αστυνομίας. Επειδή πρόκειται για αντικείμενα που κοστίζουν θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τα μέλη ποιων τμημάτων θα φέρουν τέτοιες κάμερες, ενώ σίγουρα στην κάθε Διεύθυνση θα υπάρχουν διαθέσιμες για τους αστυνομικούς που καλούνται για την αστυνόμευση αγώνων, εκδηλώσεων κ.ά.

Δεν εκτιμάται ότι οι προσφορές θα δημοσιευτούν σύντομα οπόταν η νέα νομοθεσία είναι αμφίβολο κατά πόσον θα τεθεί σε εφαρμογή εντός του 2026.

Η ενεργοποίηση μιας φορητής κάμερας και η χρήση της για λήψη και καταγραφή ήχου και εικόνας, θα επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία, για τη σύλληψη ή και έρευνα προσώπου, κατά τη διάρκεια καταδίωξης οποιουδήποτε προσώπου ή μεταφορικού μέσου, για ανακοπή προσώπου ή μεταφορικού μέσου για έρευνα και κατά τη διεξαγωγή της και για καταγγελία οποιουδήποτε αδικήματος κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου της Δημοκρατίας.

Επίσης οι φορητές κάμερες θα ενεργοποιούνται κατά την είσοδο σε τόπο για έρευνα, περιλαμβανομένης της διεξαγωγής της, κατά την άφιξη σε σκηνή διάπραξης αδικήματος, σε οχλαγωγίες και μαζικά επεισόδια βίας.

Για να θεωρείται η λήψη και η καταγραφή υλικού από τις φορητές κάμερες σύννομη, πρέπει ο ερευνώμενος να ενημερωθεί αμέσως μετά την ενεργοποίηση της φορητής κάμερας, ενώ θα πρέπει παράλληλα να εκπέμπουν φωτεινό σήμα, ώστε να καθίσταται οπτικά αντιληπτή η λειτουργία αυτών στο κοινό. Κατά την ενεργοποίηση της κάμερας ο αστυνομικός θα πρέπει να αναφέρει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο στον οποίο βρίσκεται, όπως και κατά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Το οπτικοακουστικό υλικό που θα καταγράφεται θα καταστρέφεται σύμφωνα με τις διατάξεις της πολιτικής καταστροφής του μαρτυρικού υλικού, την οποία καθορίζει ο αρχηγός της Αστυνομίας με σχετική αστυνομική διαταγή, με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου αστυνομικού διευθυντή ή διοικητή μονάδας, όταν διαπιστωθεί ότι αυτό δεν σχετίζεται και/ή δεν υποβοηθά τη διερεύνηση ή δίωξη οποιουδήποτε αδικήματος. Προβλέπεται ότι το υλικό αυτό καταστρέφεται μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία που παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη για καταστροφή αυτού και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός έξι μηνών από τη λήψη του σχετικού υλικού.