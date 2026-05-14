Ούτε και σήμερα, Πέμπτη συνεχίστηκε η διαδικασία για την υπόθεση των ιδιωτικών ποινικών διώξεων της οικογένειας του Θανάση Νικολάου, εναντίον πέντε κατηγορούμενων. Το δικαστήριο ανέβαλε την υπόθεση καθώς χρειάστηκε να εξετάσει το αίτημα της Αστυνομίας για προσωποκράτηση 53χρονου υπόπτου, σε σχέση με την απαγωγή δίχρονου παιδιού, που διαπράχθηκε το πρωί της Τετάρτης, στην Επαρχία Λεμεσού.

Το δικαστήριο ενημέρωσε σχετικά κατηγορούσα Αρχή και δικηγόρους υπεράσπισης, δίνοντας συγκεκριμένες ημερομηνίες όσον αφορά στο αναθεωρημένο κατηγορητήριο (25 Μαΐου) και στην υποβολή νέων προδικαστικών ενστάσεων (4 Ιουνίου), ενώ θα ακολουθήσουν στις 11 Ιουνίου οι αγορεύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η ποινική δίωξη της οικογένειας Θανάση Νικολάου αφορά τον ιατροδικαστή Πανίκο Σταυριανό, τον πρώην Αστυνομικό Διευθυντή Λεμεσού Ανδρέα Ιατρόπουλο, τον πρώην υπεύθυνο ΤΑΕ Λεμεσού Νίκο Σοφοκλέους, τον πρώην υπεύθυνο Υπαίθρου Χριστάκη Ναθαναήλ και τον πρώην υπεύθυνο συμπλέγματος αστυνομικών σταθμών Πλατρών, Χριστάκη Καπηλιώτη.

ΚΥΠΕ