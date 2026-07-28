Το ελληνικό διαβατήριο (και παρακαλώ μην το λέτε «Ελλαδικό»!), είναι Νο 3 στην παγκόσμια κατάταξη ισχύος. Εξασφαλίζει πρόσβαση σε 174 προορισμούς με σχετικά απλές διαδικασίες. Ειδικότερα, σε 120 χώρες και περιοχές η είσοδος γίνεται χωρίς καμία βίζα, σε 28 η βίζα εκδίδεται κατά την άφιξη, σε 12 αρκεί η συμπλήρωση μιας σύντομης ηλεκτρονικής άδειας ταξιδιού και σε 27 η έκδοση ηλεκτρονικής βίζας γίνεται μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της έγκυρης βρετανικής Γκάρντιαν, το οποίο αναπαράγει και το Protagon, το ελληνικό διαβατήριο εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στα ισχυρότερα του κόσμου, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα ανήκει στις χώρες των οποίων οι πολίτες απολαμβάνουν εξαιρετικά μεγάλη ελευθερία μετακίνησης.

Για το Passport Index, ένας δείκτης παγκόσμιας κατάταξης σε πραγματικό χρόνο, που ταξινομεί όλα τα διαβατήρια με βάση την ελευθερία μετακίνησης των κατόχων και την πρόσβασή τους δίχως βίζα. Σχεδιασμένο από την Arton Capital, ένας ιστότοπος που ταξινομεί τα διαβατήρια με βάση την ελευθερία μετακίνησης, τις βαθμολογίες κινητικότητας και την πρόσβαση χωρίς βίζα, αξιολογεί 193 χώρες μέλη των Ηνωμένων Εθνών και άλλες 6 εκτός.

Η Ελλάδα, όπως είδαμε, είναι στη 3η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, μαζί με δεκατέσσερις ακόμη χώρες, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Ιταλία, η Ελβετία, η Σουηδία, η Πορτογαλία και η Σιγκαπούρη. Η Κύπρος, για γνωστούς και προφανείς λόγους δεν περιλαμβάνεται.

Το σκάνδαλο της πώλησης κυπριακών-ευρωπαϊκών διαβατηρίων, είναι ακόμα «ανοικτή πληγή» στις Βρυξέλλες διότι, όπως έχουμε πει πολλές φορές από το βήμα αυτό, δεν μπορείς να πουλάς κάτι το οποίο δεν σου ανήκει αποκλειστικά.

Κι όμως εμείς εδώ, το κάναμε. Και με το αζημίωτο. Μου κάνει δηλαδή εντύπωση (κακή, εννοείται) που η Νομική Υπηρεσία δεν παρενέβη σε αυτήν την καραμπινάτη πολιτική ανωμαλία;

Κατά τα λοιπά, ανοίγω τώρα, 6.23μμ την ιστοσελίδα του Φιλελεύθερου, το Philenews, για να δω τι άλλο τρέχει. Ιδού η ψαριά μου:

> Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη ζωή του 39χρονος Ελληνοκύπριος μοτοσικλετιστής σε θανατηφόρο τροχαίο.

> Μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Καλού Χωριού μετά από εκπαιδευτικές βολές – Υπάρχει τραυματίας εθελοντής. Γλίτωσαν στο παρά πέντε σπίτια στην Αγία Άννα. Eκκενώθηκε και ο Ψευδάς. Πρώτα με καμπάνες και μετά με το CΥ-Alert ενημερώθηκαν και οι κάτοικοι.

> Παίρνει την ανηφόρα ο καύσωνας: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για 40αρια.

> Οι διαδικτυακές απάτες εξελίσσονται σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μορφές εγκληματικότητας και στην Κύπρο, με τις οικονομικές απώλειες να ξεπερνούν τα €10,3 εκατομμύρια το 2025, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η Αστυνομία Κύπρου, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή απέναντι στις ολοένα πιο εξελιγμένες μεθόδους εξαπάτησης.

> Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Μίλησε στους ανακριτές η 46χρονη – Περιέγραψε τα δραματικά λεπτά πριν τους πυροβολισμούς που δέχθηκε από τον αστυνομικό – Οι προστριβές λόγω οικονομικών προβλημάτων. (Η Λεμεσός είναι τακτικός τροφοδότης κακών ειδήσεων…)

> Καβγάς γιατρών και ασθενών για τα παραπεμπτικά: Προσωπικοί γιατροί άρχισαν να διαγράφουν δικαιούχους τους, κάποιοι χωρίς να τους ενημερώσουν καν. (Είναι και αυτή μια … βίαιη είδηση).

> Απίστευτη σύγκρουση καταγράφηκε σε βίντεο: Νυχτερινή «κόντρα» κατέληξε σε τροχαίο – Ζητήθηκε ένταλμα σύλληψης, αλλά απορρίφθηκε από το Δικαστήριο! Στη Λεμεσό. Πού αλλού;

> Αυτό είναι ένα μικρό, τυχαία δείγμα της … καθημερινότητάς μας. Σκεφθείτε πόσα δεν δημοσιοποιούνται. Όχι επειδή δεν έχουν σημασία. Μάλλον επειδή πολλές από αυτές τις κακές ειδήσεις είναι … copy-paste!

Υστερόγραφο – κάτι τελευταίο για το σπίτι. Το αλιεύσαμε στο Χ – πρώην Twitter, και το βρήκαμε γουστόζικο όσον αφορά την ωραία γραφή. Η σημαντική ανάρτηση είναι διά χειρός της κας Αννίτας Δημητρίου, που δεν παραλείπει να θυμίζει τα αξιώματά της: Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Κύπρου / President of the House of Representatives (Cyprus) – και αγγλικά βεβαίως / Και last but not least at all, Πρόεδρος Δημοκρατικού Συναγερμού.

Και το post στο Χ: Καλωσορίζουμε απόψε (χτες) στην Κύπρο τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες. Η παρουσία του αποτελεί (σ.σ.: γιατί δεν προτιμούν το «είναι» αντί το «αποτελεί»;), μια σημαντική ευκαιρία που οφείλουμε (αυτό το ρήμα κι αν με τρελαίνει!) να αξιοποιήσουμε με σοβαρότητα (οπωσδήποτε), υπευθυνότητα (αλλοίμονο, παιδιά είμαστε;), και εθνική ομοψυχία (Κύριε Ελέησον!).

Υστερόγραφο: «Ο Δημοκρατικός Συναγερμός (υπάρχει;) παραμένει σταθερά δίπλα σε κάθε ουσιαστική προσπάθεια που μπορεί να οδηγήσει στην επανέναρξη πραγματικών διαπραγματεύσεων και σε θετικά αποτελέσματα για τον τόπο μας».

Επίμετρο: Για να μην αδικώ την Πρόεδρο, μάλλον δεν το έγραψε μόνη της…