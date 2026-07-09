Ούτε σήμερα σημειώθηκε ουσιώδης εξέλιξη στην υπόθεση των ιδιωτικών ποινικών διώξεων της οικογένειας του Θανάση Νικολάου, με τη διαδικασία να συνεχίζεται στις 9 Σεπτεμβρίου.

Η διαδικασία ξεκίνησε γύρω στο μεσημέρι, με την κατηγορούσα Αρχή να παραδίδει το αναθεωρημένο κατηγορητήριο, ενώ ο δικηγόρος του 2ου κατηγορούμενου έθεσε θέμα κάλυψης των δικηγορικών εξόδων, της παρούσας διαδικασίας, και ζήτησε όπως τοποθετηθεί σχετικά η κατηγορούσα Αρχή.

Επιπρόσθετα τέθηκε από την υπεράσπιση ζήτημα ελαττωματικότητας του αναθεωρημένου κατηγορητηρίου, με το δικαστήριο να ζητά όπως κατατεθούν γραπτώς οι αγορεύσεις και η διαδικασία συνεχιστεί στις 9 Σεπτεμβρίου, υποδεικνύοντας ότι, γι ακόμη μια φορά, η υπόθεση δεν έχει μπει στην ουσία της.

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι είναι ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός, ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντή Λεμεσού Ανδρέας Ιατρόπουλος, ο πρώην υπεύθυνος ΤΑΕ Λεμεσού Νίκος Σοφοκλέους, ο πρώην υπεύθυνος Υπαίθρου Χριστάκης Ναθαναήλ και ο πρώην υπεύθυνος συμπλέγματος αστυνομικών σταθμών Πλατρών, Χριστάκης Καπηλιώτης.

ΚΥΠΕ