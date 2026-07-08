Συγκλονιστικές περιγραφές ακούγονται αυτές τις μέρες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

Η δίκη για την αυτοχειρία του 14χρονου Στυλιανού το 2019 έχει ήδη εισέλθει στο στάδιο των καταθέσεων από τους μάρτυρες κατηγορίας.

Η κατηγορούσα Αρχή αναμένεται να φέρει στο δικαστήριο περίπου 100 μάρτυρες, γι’ αυτό και η διαδικασία αναμένεται να είναι μακρά και επίπονη.

Το δικαστήριο εξετάζει πιθανές ευθύνες, τόσο από τους γονείς, όσο και από πλευράς κρατικών υπηρεσιών, με συνολικά 9 πρόσωπα να βρίσκονται στο εδώλιο.

Στον πατέρα αποδίδεται σωρεία κατηγοριών για επιθέσεις εναντίον του Στυλιανού και πράξεις που προκαλούν ψυχική βλάβη, καθώς και υποβολή προσώπου σε απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση. Η μητέρα κατηγορείται ανάμεσα σε άλλα ότι παρέλειψε να καταγγείλει βία σε βάρος ανηλίκου και την ίδια ώρα συνέβαλλε στην απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση του αδικοχαμένου παιδιού.

ΕΜ