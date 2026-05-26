Η δεύτερη μεγάλη μάχη, στην οποία θα επιδοθούν τα κόμματα που θα εισέλθουν από εβδομάδας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, είναι αυτή των προεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Η μάχη θα δοθεί ουσιαστικά για τις 16 κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες συστάθηκαν μετά από σειρά αποφάσεων που είχε λάβει τα προηγούμενα χρόνια η ίδια η Βουλή των Αντιπροσώπων.

Πριν όμως ξεκινήσουν τα ντραφτ των προεδριών που θέλει το κάθε κόμμα, θα πρέπει να αναγνώσουν τις πρόνοιες του σχετικού κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων. Στις προηγούμενες κοινοβουλευτικές περιόδους ο κανονισμός δεν εφαρμοζόταν σύμφωνα με τις πρόνοιές του και έτσι είχαμε κατανομή προεδριών σε κόμματα που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα ελάμβαναν.

Τι λέει επακριβώς ο κανονισμός

Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής: «Πολιτικόν κόμμα εκπροσωπούμενον εν τη Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αριθμού βουλευτών τουλάχιστον ίσου προς το δώδεκα επί τοις εκατόν του συνολικού αριθμού των βουλευτών δύναται να σχηματίσει πολιτικήν κομματικήν ομάδα δικαιουμένην αναγνωρίσεως».

Σε πιο απλά ελληνικά, μιλάμε για κόμματα που έχουν από εφτά βουλευτές και άνω.

Αυτό σημαίνει ότι στη νέα Βουλή που προέκυψε μετά τις εκλογές της 24ης Μαΐου μόνο τέσσερα κόμματα έχουν περισσότερους από εφτά βουλευτές. ΔΗΣΥ 17, ΑΚΕΛ 15, ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ από 8.

Τέρμα στις χάρες του παρελθόντος

Για χρόνια τα πολιτικά κόμματα, για δικούς τους λόγους, φρόντισαν να δίνουν προεδρίες επιτροπών και εκτός του πλαισίου του κανονισμού της Βουλής. Στην τελευταία Βουλή, ωστόσο, τρία κόμματα είχαν λάβει προεδρία επιτροπής χωρίς να έχουν εφτά βουλευτές. ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγοι είχαν δύο, τρεις και δύο βουλευτές αντίστοιχα και έλαβαν μία προεδρία έκαστος.

Στους κομματικούς διαδρόμους και πηγαδάκια συζητείται ήδη έντονα ότι θα πρέπει να τερματιστούν οι χάρες του παρελθόντος και οι προεδρίες των επιτροπών να πάνε στα κόμματα εκείνα τα οποία καλύπτονται από τον κανονισμό. Αυτό σημαίνει ότι οι προεδρίες θα μοιραστούν ανάμεσα σε ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ, ενώ Άλμα και Άμεση Δημοκρατία με τέσσερις έδρες έκαστο δεν θα μπορούν να προεδρεύσουν κάποιας κοινοβουλευτικής επιτροπής.

Τα ντραφτ των επιτροπών

Η κατανομή των προεδριών θυμίζει λίγο από τα αμερικανικά ντραφτ, με τη μόνη διαφορά ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν ξεκινούν από το μηδέν αλλά από τα κεκτημένα, δηλαδή τις προεδρίες που ήδη είχε ένα κόμμα από την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

Ο ΔΗΣΥ είχε πέντε επιτροπές: Εξωτερικών, Ενέργειας, Νομικών, Υγείας, Θεσμών. Το ΑΚΕΛ επίσης πέντε: Εσωτερικών, Γεωργίας, Εργασίας, Προσφύγων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το ΔΗΚΟ τρεις: Οικονομικών, Παιδείας, Ελέγχου. Η ΕΔΕΚ είχε την επιτροπή Άμυνας, η ΔΗΠΑ τη Μεταφορών και οι Οικολόγοι την Περιβάλλοντος. Το ΕΛΑΜ, έχοντας λάβει τέσσερις έδρες, δεν πήρε καμιά προεδρία, μόνο μια ειδική επιτροπή που αφορούσε το Δημογραφικό.

Ετοιμάζονται νέα ρόστερ

Σε κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή τα κόμματα επιλέγουν να τοποθετούν τα άτομα τα οποία θεωρούνται ότι έχουν τις καλύτερες γνώσεις ή εμπειρίες. Η προεδρία μιας επιτροπής ερμηνεύεται πολλές φορές και ως «θέση κομματικής προαγωγής».

Στην Πινδάρου θα πρέπει να ξαναστήσουν ολόκληρα τα ρόστερ των επιτροπών, καθώς, από τις επιτροπές που προήδρευε το κόμμα, μόνο σε μία επανεκλέγηκε ο πρόεδρός της – πρόκειται για τη Θεσμών και τον Δημήτρη Δημητρίου. Στις επιτροπές Εξωτερικών και Ενέργειας έφυγαν όλοι οι βουλευτές που συμμετείχαν, ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνουν νέες επιλογές από την αρχή. Στη Νομικών έφυγε ο Νίκος Τορναρίτης και αναμένεται ότι η Φωτεινή Τσιρίδου θα πάρει την προεδρία της επιτροπής τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Από την Υγεία έφυγε ο Ευθύμιος Δίπλαρος και δεν αποκλείεται να καταλάβει τη θέση του η Σάβια Ορφανίδου.

Στο ΑΚΕΛ, στις 4 από τις 5 επιτροπές, αυτοί που προήδρευαν επανεκλέγηκαν· η μόνη που θα χρειαστεί νέο πρόεδρο είναι η Εργασίας, στην οποία ηγείτο ο Αντρέας Καυκαλιάς. Άριστος Δαμιανού στην Εσωτερικών, Γιαννάκης Γαβριήλ στη Γεωργίας, Νίκος Κέττηρος στην Προσφύγων και Γιώργος Κουκουμάς στην Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στο ΔΗΚΟ παρέμειναν στη Βουλή η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, που προήδρευε της Οικονομικών, και ο Ζαχαρίας Κουλίας στην Ελέγχου. Από την Παιδείας έφυγε ο Παύλος Μυλωνάς και η προεδρία θα παιχτεί ανάμεσα σε Χρύση Παντελίδη και Χρύσανθο Σαββίδη, εκτός εάν το κόμμα διεκδικήσει ακόμα μία επιτροπή.

Το ΕΛΑΜ, το οποίο στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο παραγκωνίστηκε και αποκλείστηκε από προεδρία, στη νέα Βουλή θα διεκδικήσει επί ίσοις όροις τρεις επιτροπές. Ερωτηματικό αν θα ποντάρει στις τρεις που τις είχαν κόμματα που έμειναν εκτός – δηλαδή Άμυνας, Μεταφορών και Περιβάλλοντος – ή αν θα επιδιώξει ανακατανομή.