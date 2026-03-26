Η Βουλή ψήφισε ομόφωνα την τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου να τοποθετούν φορητές κάμερες στις αστυνομικές στολές και εξαρτύσεις τους, καθώς και στα οχήματα της Αστυνομίας Κύπρου με ή χωρίς διακριτικά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, η ενεργοποίηση φορητής κάμερας και η χρήση της για λήψη και καταγραφή ήχου και εικόνας επιτρέπεται μόνο κατά τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Σύλληψη ή/και έρευνα προσώπου. Καταδίωξη οποιουδήποτε προσώπου ή μεταφορικού μέσου. Ανακοπή προσώπου ή μεταφορικού μέσου για έρευνα, περιλαμβανομένης της διεξαγωγής αυτής, και για καταγγελία οποιουδήποτε αδικήματος κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου της Δημοκρατίας. Είσοδος σε τόπο για έρευνα, περιλαμβανομένης της διεξαγωγής αυτής. Προσέλευση μελών της Αστυνομίας Κύπρου σε σκήνη διάπραξης αδικήματος. Οχλαγωγίες και μαζικά επεισόδια βίας. Διεξαγωγή επιχειρήσεων υψηλού κινδύνου – σημαίνει την κατάσταση η οποία εύλογα θεωρείται επικίνδυνη, έκρυθμη, απρόβλεπτη ή εύθραυστη-, ως αυτές καθορίζονται στις προτεινόμενες ρυθμίσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τρομοκρατικό επεισόδιο, απαγωγή προσώπου, ένοπλη ληστεία, ανταλλαγή πυροβολισμών, απόπειρα αυτοκτονίας και άλλα, όπως η καταστολή ταραχών, η οχλαγωγία, τα μαζικά επεισόδια βίας, η εκτέλεση διαταγμάτων και η άσκηση εξουσιών δυνάμει του περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμου, καθώς και τα άτομα που εύλογα κρίνονται επικίνδυνα λόγω ενεργούς σοβαρής ψυχικής διαταραχής.

Πρόσθετα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, για να θεωρείται η λήψη και η καταγραφή υλικού από τις φορητές κάμερες σύννομη, πρέπει να τηρούνται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ενημέρωση, οποτεδήποτε είναι εφικτό, αμέσως μετά την ενεργοποίηση της φορητής κάμερας, τόσο του προσώπου για το οποίο τέθηκε αυτή σε λειτουργία όσο και κάθε άλλου προσώπου που εισέρχεται στο πεδίο λήψης και καταγραφής του οπτικοακουστικού υλικού, ενόσω η φορητή κάμερα είναι σε λειτουργία. Η ενημέρωση πρέπει να λαμβάνει χώρα αμέσως μετά την έναρξη της λειτουργίας της φορητής κάμερας και κατά τη διάρκεια λήψης και καταγραφής ήχου και εικόνας, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες αυτό δεν είναι άμεσα εύλογα εφικτό. Χρήση φορητών καμερών οι οποίες κατά τη λήψη και καταγραφή ήχου και εικόνας εκπέμπουν φωτεινό σήμα, ώστε να καθίσταται οπτικά αντιληπτή η λειτουργία αυτών στο κοινό. Αναφορά της ημέρας, της ώρας και του τόπου στον οποίο βρίσκεται το μέλος της Αστυνομίας Κύπρου το οποίο θέτει τη φορητή κάμερα σε λειτουργία αμέσως μετά την ενεργοποίησή της και αμέσως μετά τον τερματισμό της λειτουργίας της από το εν λόγω μέλος για σκοπούς καταγραφής των εν λόγω πληροφοριών. Καταστροφή του οπτικοακουστικού υλικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της πολιτικής καταστροφής του μαρτυρικού υλικού, την οποία καθορίζει ο Αρχηγός της Αστυνομίας με σχετική αστυνομική διαταγή, με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου αστυνομικού διευθυντή ή διοικητή μονάδας, όταν διαπιστωθεί ότι αυτό δεν σχετίζεται και/ή δεν υποβοηθά τη διερεύνηση ή δίωξη οποιουδήποτε αδικήματος. Προβλέπεται ότι το υλικό αυτό καταστρέφεται μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία που παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη για καταστροφή αυτού και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός έξι μηνών από τη λήψη του σχετικού υλικού. Παράλληλα, τίθενται ασφαλιστικές δικλίδες ώστε σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτημα για διαφύλαξη του οπτικοακουστικού υλικού για αξιοποίησή του σε πολιτική δικαστική διαδικασία, αυτό θα διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και θα καταστρέφεται με την περάτωση της διαδικασίας αυτής ενώπιον του δικαστηρίου ή με την παραγραφή του δικαιώματος έγερσης πολιτικής δικαστικής διαδικασίας σε σχέση με αυτό.

Περαιτέρω, προστίθεται δυνατότητα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού ως μαρτυρικού υλικού στο πλαίσιο πειθαρχικής διαδικασίας.

Όσον αφορά τη λήψη και καταγραφή με φορητή κάμερα σκηνών σωματικής έρευνας ευαίσθητων περιοχών του σώματος οποιουδήποτε προσώπου ή/και προσώπου χωρίς ενδυμασία ή/και που είναι μερικώς ενδεδυμένο κατά τρόπο που παραμένουν ακάλυπτες οι ευαίσθητες περιοχές του σώματος, επιτρέπεται νοουμένου ότι οι ευαίσθητες περιοχές του σώματος, οι οποίες πλέον ορίζονται ως τα γεννητικά όργανα, η πρωκτική περιοχή, οι γλουτοί και οι μαστοί, θα σκιάζονται τεχνικά κατά την προβολή του οπτικοακουστικού υλικού που καταγράφηκε από φορητή κάμερα.

Υπάρχει επίσης πρόνοια για την αποθήκευση του οπτικοακουστικού υλικού σε κρυπτογραφημένη μορφή τόσο στη φορητή κάμερα όσο και σε διακομιστή (server) της Αστυνομίας Κύπρου.

Πέρα από τα πιο πάνω, με τις ρυθμίσεις θεσπίζεται ως αδίκημα για το οποίο καθορίζεται ποινή φυλάκισης η οποία δεν υπερβαίνει τα τρία έτη περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο εσκεμμένα:

1. θέτει σε λειτουργία και χρησιμοποιεί φορητή κάμερα κατά παράβαση των προτεινόμενων στο νομοσχέδιο διατάξεων,

2. αποκτά χωρίς εξουσιοδότηση πρόσβαση ή αποπειράται να αποκτήσει πρόσβαση ή προκαλεί ή επιτρέπει σε άλλο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να αποκτήσει πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό φορητής κάμερας που λήφθηκε είτε σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις είτε κατά παράβαση αυτών και

3. αποκαλύπτει ή αποπειράται να αποκαλύψει χωρίς εξουσιοδότηση σε άλλο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οπτικοακουστικό υλικό φορητής κάμερας που λήφθηκε είτε σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις είτε κατά παράβαση αυτών.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, Νίκο Τορναρίτη η εν λόγω νομοθεσία ενισχύει την αποτελεσματικότητα της Αστυνομικής δράσης απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και συμβάλλει στην καλύτερη τεκμηρίωση των υποθέσεων στο δικαστήριο. «Η Κύπρος κάνει ακόμα ένα μεγάλο βήμα προς μία σύγχρονη, αξιόπιστη και ευρωπαϊκή Αστυνομία», τόνισε.