Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε ότι καμία ειρηνευτική προσπάθεια στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να έχει διάρκεια χωρίς τη συμμετοχή των χωρών της περιοχής, κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση του Ισραήλ ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και δίνοντας έτσι συνέχεια στη σκληρή ρητορική του κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Μιλώντας στην Κωνσταντινούπολη και έχοντας στο πλευρό του τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ο Ερντογάν ανέφερε: «Καμία λύση που δεν αντλεί δύναμη από τη βούληση και τη συμβολή των χωρών της περιοχής δεν μπορεί να είναι μόνιμη».

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ και γειτονική χώρα του Ιράν, έχει κατηγορήσει επανειλημμένα το Ισραήλ ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν, η οποία επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Παράλληλα, η Άγκυρα έχει καταδικάσει τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, τον Λίβανο και τη Συρία.

«Παρακολουθούμε στενά τις προσπάθειες της ισραηλινής διοίκησης να δυναμιτίσει τη συμφωνία (σ.σ. ΗΠΑ – Ιράν)… Δεν πρέπει να επιτραπεί στη σημερινή ισραηλινή κυβέρνηση, που είναι εθισμένη στον πόλεμο, να πνίξει ξανά τη γεωγραφική μας περιοχή στη μυρωδιά της πυρίτιδας και του αίματος» δήλωσε ο Ερντογάν, κλιμακώνοντας τη ρητορική του κατά του Ισραήλ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις σχέσεις της χώρας του με το Πακιστάν, σημειώνοντας ότι στόχος της Άγκυρας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, τα κρίσιμα ορυκτά, η τεχνολογία πληροφοριών και η άμυνα. Όπως είπε, οι δύο χώρες επιδιώκουν να αυξήσουν τον όγκο του διμερούς εμπορίου στα πέντε δισεκατομμύρια δολάρια.

Νωρίτερα το Σάββατο, αξιωματούχοι των δύο χωρών συμμετείχαν σε επιχειρηματικό φόρουμ στην Κωνσταντινούπολη. Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ δήλωσε ότι οι τουρκικές εταιρείες επιθυμούν να συμβάλουν σε έργα στο Πακιστάν και να μοιραστούν την εμπειρία της Τουρκίας στον ενεργειακό τομέα, καθώς το Ισλαμαμπάντ προχωρά στον μετασχηματισμό του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

protothema.gr