Η απόφαση του Βατικανού να προχωρήσει στον αφορισμό έξι επισκόπων της παραδοσιακής Αδελφότητας του Αγίου Πίου Ι΄ (Society of Saint Pius X – SSPX) σηματοδοτεί τη σοβαρότερη κρίση στους κόλπους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας από το 1988 και αποτελεί ίσως την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τη νέα παποσύνη του Πάπα Λέοντα ΙΔ’.

Πρόκειται για μια εξέλιξη, που υπερβαίνει κατά πολύ ένα εσωτερικό εκκλησιαστικό ζήτημα καθώς αγγίζει τις ισορροπίες στο παγκόσμιο καθολικό κίνημα. Επηρεάζει τα παραδοσιακά συντηρητικά δίκτυα σε Ευρώπη και Αμερική και αναδεικνύει τον τρόπο, με τον οποίο η θρησκεία, η πολιτική και η γεωπολιτική αλληλοδιαπλέκονται στη σύγχρονη εποχή.

Η αφορμή: Τέσσερις νέοι επίσκοποι χωρίς την έγκριση του Πάπα

Η κρίση κορυφώθηκε την 1η Ιουλίου 2026, όταν η SSPX πραγματοποίησε στην Εκόν της Ελβετίας χειροτονία τεσσάρων νέων επισκόπων χωρίς την απαιτούμενη παπική εντολή.

Τη χειροτονία τέλεσαν οι επίσκοποι Αλφόνσο ντε Γκαλαρέτα και Μπερνάρ Φελέ, δύο από τους επισκόπους, που είχαν χειροτονηθεί το 1988 από τον αρχιεπίσκοπο Μαρσέλ Λεφέβρ, προκαλώντας τότε το πρώτο μεγάλο σχίσμα μεταξύ της οργάνωσης και της Ρώμης.

Το Βατικανό είχε προηγουμένως προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε σχισματική πράξη και θα επέφερε αυτόματα τον αφορισμό όσων συμμετείχαν σε αυτήν.

Οι έξι αφορισμένοι

Με διάταγμα του Δικαστηρίου για το Δόγμα της Πίστεως, η Αγία Έδρα ανακοίνωσε ότι υπέπεσαν αυτομάτως στην ποινή του αφορισμού οι δύο επίσκοποι που πραγματοποίησαν τις χειροτονίες και οι τέσσερις νέοι επίσκοποι, που δέχθηκαν τη χειροτονία.

Ωστόσο, το μέτρο αποδείχθηκε πολύ ευρύτερο.

Το Βατικανό ξεκαθάρισε ότι πλέον όλοι οι κληρικοί της Αδελφότητας θεωρούνται σχισματικοί, ενώ οι πιστοί που προσχωρούν επισήμως στην οργάνωση θεωρούνται επίσης ότι αποκόπτονται από την πλήρη κοινωνία με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

Παράλληλα, η Αγία Έδρα ανακοίνωσε ότι τα μυστήρια που τελούνται από ιερείς της SSPX -ιδίως η εξομολόγηση και οι γάμοι- θεωρούνται πλέον άκυρα, καθώς τελούνται χωρίς κανονική εκκλησιαστική δικαιοδοσία.

Η ιστορία ενός ρήγματος που ξεκίνησε πριν από μισό αιώνα

Η Αδελφότητα του Αγίου Πίου Ι΄ ιδρύθηκε το 1970 από τον Γάλλο αρχιεπίσκοπο Μαρσέλ Λεφέβρ, ο οποίος αντιτάχθηκε στις μεταρρυθμίσεις της Β΄ Συνόδου του Βατικανού (1962-1965), θεωρώντας ότι αλλοίωναν τη θεολογία και την παράδοση της Καθολικής Εκκλησίας.

Οι κυριότερες διαφωνίες αφορούσαν την αντικατάσταση της λατινικής λειτουργίας από τις εθνικές γλώσσες, τον διάλογο με άλλες θρησκείες, την προσέγγιση προς τον σύγχρονο κόσμο, τη θρησκευτική ελευθερία και τον οικουμενισμό. Το 1988 ο Λεφέβρ χειροτόνησε τέσσερις επισκόπους χωρίς την άδεια του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄, προκαλώντας το πρώτο μεγάλο σχίσμα.

Το 2009 ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄ ήρε τον αφορισμό των επισκόπων εκείνης της περιόδου, επιχειρώντας συμφιλίωση, χωρίς όμως να αποκατασταθεί ποτέ η κανονική θέση της οργάνωσης μέσα στην Εκκλησία.

Ο Πάπας Φραγκίσκος συνέχισε την πολιτική διαλόγου, παρέχοντας ορισμένες περιορισμένες ποιμαντικές διευκολύνσεις, κυρίως ως προς την εξομολόγηση και ορισμένους γάμους, ελπίζοντας σε επανένωση. Οι συνομιλίες, ωστόσο, δεν απέδωσαν.

Η αποφασιστική στάση του Πάπα Λέοντα ΙΔ’

Λίγες ημέρες πριν από τις νέες χειροτονίες, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ είχε απευθύνει δημόσια έκκληση προς την ηγεσία της SSPX να μην προχωρήσει στην ενέργεια. Ωστόσο, η έκκληση αγνοήθηκε. Έτσι, το Βατικανό προχώρησε στη βαρύτερη δυνατή κανονική κύρωση, κρίνοντας ότι πλέον έχει συντελεστεί νέο σχίσμα αντίστοιχο εκείνου του 1988.

Παρά τη σκληρή στάση, η Αγία Έδρα ανακοίνωσε ταυτόχρονα διαδικασία επιστροφής για όσους επιθυμούν να αποκαταστήσουν την πλήρη κοινωνία με την Εκκλησία, υπογραμμίζοντας ότι «η Εκκλησία, ως στοργική μητέρα, παραμένει έτοιμη να υποδεχθεί όσους επιστρέψουν».

Γιατί η υπόθεση έχει γεωπολιτική σημασία

Η SSPX αριθμεί περίπου 700 ιερείς, περισσότερα από 600 παρεκκλήσια και σχολεία σε δεκάδες χώρες και ένα διεθνές δίκτυο που εκτιμάται ότι επηρεάζει εκατοντάδες χιλιάδες πιστούς.

Η ισχυρότερη παρουσία της εντοπίζεται στη Γαλλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ελβετία, στη Γερμανία, στην Αυστρία, στην Αργεντινή, στην Πολωνία.

Τα τελευταία χρόνια αρκετοί αναλυτές παρατηρούν ότι τμήματα του παραδοσιακού καθολικού κινήματος διατηρούν στενές ιδεολογικές σχέσεις με ευρύτερα συντηρητικά, εθνικιστικά και αντιμεταναστευτικά πολιτικά ρεύματα της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

Δεν πρόκειται για ενιαίο πολιτικό χώρο, ούτε για επίσημη πολιτική έκφραση της SSPX, ωστόσο η σύμπτωση απόψεων σε ζητήματα, όπως η αντίθεση στην παγκοσμιοποίηση, η έμφαση στην εθνική ταυτότητα, η υπεράσπιση της παραδοσιακής οικογένειας και η κριτική προς τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, έχει οδηγήσει πολλούς ειδικούς να χαρακτηρίζουν το παραδοσιακό καθολικό κίνημα ως σημαντικό παράγοντα του σύγχρονου συντηρητικού οικοσυστήματος.

Η εσωτερική μάχη της Καθολικής Εκκλησίας

Το νέο σχίσμα αντανακλά μια βαθύτερη αντιπαράθεση που διατρέχει εδώ και δεκαετίες τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Από τη μία πλευρά, βρίσκονται όσοι θεωρούν ότι οι μεταρρυθμίσεις της Β΄ Συνόδου του Βατικανού αποτελούν αναγκαία προσαρμογή της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο.

Από την άλλη, οι παραδοσιακοί υποστηρίζουν, ότι οι μεταρρυθμίσεις αποδυνάμωσαν τη δογματική συνοχή, το λειτουργικό ήθος και την πνευματική ταυτότητα του καθολικισμού.

Η αντιπαράθεση αυτή δεν αφορά μόνο τη λατινική λειτουργία ή τα λειτουργικά τυπικά, αλλά εκτείνεται σε ζητήματα θεολογίας, εκκλησιολογίας, διαλόγου με άλλες θρησκείες, κοινωνικής διδασκαλίας και σχέσης της Εκκλησίας με τη σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία.

Δεν είναι μόνο μία εκκλησιαστική διαμάχη

Η απόφαση του Βατικανού να κηρύξει σε σχίσμα την Αδελφότητα του Αγίου Πίου Ι΄ (SSPX) μπορεί εκ πρώτης όψεως να μοιάζει με μια εσωτερική εκκλησιαστική διαμάχη. Στην πραγματικότητα, όμως, αποτελεί την πιο ορατή έκφραση μιας πολύ ευρύτερης σύγκρουσης που εξελίσσεται εδώ και δεκαετίες: της αντιπαράθεσης ανάμεσα στον θεσμικό καθολικισμό που επιχειρεί να συνομιλήσει με τον σύγχρονο κόσμο και σε ένα διαρκώς ενισχυόμενο παραδοσιακό ρεύμα που θεωρεί ότι η ίδια η Εκκλησία εγκατέλειψε τη θεολογική και πολιτισμική της ταυτότητα.

Η χειροτονία τεσσάρων επισκόπων χωρίς παπική εντολή στην Εκόν της Ελβετίας δεν ήταν μια αυθόρμητη πράξη ανυπακοής αλλά μία μια προσεκτικά σχεδιασμένη πολιτική και θεολογική δήλωση, όπως υπογραμμίζουν έμπειροι αναλυτές. Η επιλογή της ημερομηνίας, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά τις αντίστοιχες χειροτονίες του 1988, υπενθύμισε ότι η SSPX θεωρεί τον εαυτό της συνεχιστή του οράματος του Μαρσέλ Λεφέβρ και όχι ένα περιθωριακό κίνημα διαμαρτυρίας.

Η αντίδραση του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ υπήρξε εξίσου συμβολική. Αντί, δηλαδή, να συνεχίσει την τακτική των προκατόχων του, οι οποίοι επί δεκαετίες επένδυσαν στον διάλογο και σε περιορισμένες παραχωρήσεις, επέλεξε να καταστήσει σαφές ότι η ενότητα γύρω από τον επίσκοπο Ρώμης δεν αποτελεί διαπραγματεύσιμο στοιχείο της καθολικής ταυτότητας. Το μήνυμα δεν απευθυνόταν μόνο στους περίπου 700 ιερείς της SSPX αλλά και σε ένα πολύ ευρύτερο συντηρητικό ακροατήριο που τα τελευταία χρόνια αμφισβητεί ολοένα περισσότερο τις μεταρρυθμίσεις που εισήγαγε η Β΄ Σύνοδος του Βατικανού.

Η κρίση αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή συμπίπτει με μια περίοδο, κατά την οποία τα παραδοσιακά καθολικά δίκτυα εμφανίζουν αυξανόμενη επιρροή σε τμήματα της ευρωπαϊκής και αμερικανικής Δεξιάς. Η υπεράσπιση της λατινικής λειτουργίας, η έμφαση στην ιεραρχία και στην παράδοση, η κριτική προς την παγκοσμιοποίηση και η αντίθεση στις πολιτισμικές αλλαγές έχουν δημιουργήσει σημεία επαφής –όχι κατ’ ανάγκην οργανωτικά αλλά ιδεολογικά– με ευρύτερα συντηρητικά κινήματα στη Δύση.

Αναλυτές του Guardian εκτιμούν ότι, αν και η SSPX παραμένει αριθμητικά μικρή σε σχέση με το σύνολο των 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών, η επιρροή της υπερβαίνει κατά πολύ το μέγεθός της.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το Reuters, η απόφαση του Βατικανού ενδέχεται να ενισχύσει το αίσθημα ταυτότητας στο εσωτερικό της ίδιας της SSPX. Η ιστορία δείχνει ότι οι αυστηρές εκκλησιαστικές κυρώσεις δεν οδηγούν πάντοτε σε αποδυνάμωση των αποσχιστικών κινημάτων· συχνά λειτουργούν ως στοιχείο συσπείρωσης των ήδη πεπεισμένων οπαδών τους. Η ηγεσία της οργάνωσης έχει ήδη απορρίψει τις κατηγορίες περί σχίσματος, υποστηρίζοντας ότι ενεργεί για τη διαφύλαξη της αυθεντικής καθολικής παράδοσης.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν η SSPX μπορεί να απειλήσει θεσμικά το Βατικανό – γιατί δεν μπορεί. Το πραγματικό διακύβευμα είναι αν η αντιπαράθεση αυτή θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για ένα ευρύτερο ρεύμα παραδοσιακού καθολικισμού, το οποίο αισθάνεται ότι οι πολιτισμικές και κοινωνικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών απομάκρυναν τη Δύση από τις χριστιανικές της ρίζες.

Από αυτή την άποψη, η κρίση του 2026 δεν αφορά μόνο το Κανονικό Δίκαιο ή την εγκυρότητα των επισκοπικών χειροτονιών αλλά αντανακλά τη βαθύτερη σύγκρουση γύρω από το ποιος έχει το δικαίωμα να ορίζει τι σημαίνει σήμερα «παράδοση», ποια είναι τα όρια της εκκλησιαστικής εξουσίας και πώς η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία θα ισορροπήσει ανάμεσα στην ιστορική της κληρονομιά και στις απαιτήσεις ενός μεταβαλλόμενου κόσμου.

Οι πιθανές συνέπειες

Η απόφαση του Βατικανού εκτιμάται ότι θα έχει σημαντικές επιπτώσεις: Πρώτον, παγιώνει τον διαχωρισμό ανάμεσα στη Ρώμη και την SSPX, τερματίζοντας μια πολυετή περίοδο προσπαθειών επαναπροσέγγισης.

Δεύτερον, δημιουργεί νέα δεδομένα για εκατοντάδες χιλιάδες πιστούς, που συμμετέχουν στις λειτουργίες της Αδελφότητας, καθώς καλούνται πλέον να επιλέξουν εάν θα παραμείνουν στην οργάνωση ή θα επιστρέψουν στην πλήρη εκκλησιαστική κοινωνία.

Τρίτον, αποτελεί ισχυρό μήνυμα του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ ότι η ενότητα της Εκκλησίας και η αποδοχή της παπικής αυθεντίας αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις της καθολικής ταυτότητας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι – παρά το σχετικά περιορισμένο αριθμητικό μέγεθος της SSPX σε σύγκριση με τα περίπου 1,4 δισεκατομμύρια καθολικών παγκοσμίως – η νέα ρήξη έχει ιδιαίτερο συμβολικό βάρος. Αποτελεί την πιο σοβαρή εσωτερική κρίση που καλείται να διαχειριστεί η νέα παποσύνη, επαναφέρει στο προσκήνιο ένα τραύμα που παρέμενε ανοικτό από το 1988 και αναδεικνύει ότι η αντιπαράθεση ανάμεσα στην παράδοση και τον εκσυγχρονισμό εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία του 21ου αιώνα.