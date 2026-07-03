Τον προσεχή Οκτώβριο δρομολογείται η διαδικασία καθόδου στην Κύπρο και ειδικότερα στην Πάφο, της κάρας του Αποστόλου Παύλου, την οποία φρέναρε ο εν αργία Μητροπολίτης κ. Τυχικός.

Ο δρόμος αναμένεται να ανοίξει εκ νέου με την ευκαιρία επίσκεψης του ιδίου του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου στο Βατικανό. Ο Μακαριότατος θα συνοδεύεται από τον νέο Μητροπολίτη Πάφου κ. Γρηγόριο, ο οποίος γνωρίζει τα κατατόπια με δεδομένο ότι ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο Pontificio Istituto Orientale στη Ρώμη, ειδικευόμενος στις ανατολικές εκκλησιαστικές επιστήμες.

Ο κ. Γρηγόριος διαδέχεται τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο στους διαθρησκευτικούς διαλόγους, δηλαδή τους διαλόγους που διεξάγονται με άλλες εκκλησίες.

Όπως είναι γνωστό, το θέμα της μεταφοράς της κάρας του Αποστόλου Παύλου στην Κύπρο ήταν από τα σημεία τριβής μεταξύ του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου και του κ. Τυχικού.

Η μεταφορά της κάρας του Αποστόλου Παύλου στην Πάφο είχε επιλεγεί με το σκεπτικό ότι εκεί είχε κηρύξει για πρώτη φορά.

Η διαδικασία είχε δρομολογηθεί από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β’ με τη συγκατάθεση βεβαίως και προκατόχου του κ. Τυχικού (και νυν Αρχιεπισκόπου) κ. Γεωργίου.

Η άρνηση του Μητροπολίτη Τυχικού να υποδεχθεί την κάρα, με το σκεπτικό ότι ο Πάπας ήταν αιρετικός, προκάλεσε ρήγμα στις σχέσεις του με τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο, ο οποίος αποφάσισε να τον παρακάμψει υποδεχόμενος ο ίδιος το λείψανο, αν και οι εξελίξεις πρόλαβαν τα γεγονότα.

Ο Μακαριότατος σχολιάζοντας την αντίδραση του Μητροπολίτη Τυχικού και ερωτηθείς σχετικά από τον «Φ», είχε αναφέρει:

«Η κάρα του Αποστόλου Παύλου ουδέποτε προηγουμένως είχε βγει από το Βατικανό. Είχαμε σκεφτεί, πως η Πάφος ήταν το μέρος που κήρυξε ο Απόστολος Παύλος και θα αποτελούσε παγκόσμιο γεγονός ότι επιστρέφει ο Απόστολος εκεί που κήρυξε. Ο Πάπας (Φραγκίσκος), λόγω και της προσωπικότητας του και της φιλίας του με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο αλλά και ένεκα του ότι και εγώ ως μητροπολίτης Πάφου, τότε, απηύθυνα σχετική έκκληση, δέχτηκε να μεταφερθεί η κάρα του Αποστόλου Παύλου».

Στο μεταξύ, μεσολάβησε η ανάδειξη του Γεωργίου στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, ενώ ο ίδιος ο Τυχικός, ο οποίος τον διαδέχθηκε, δεν δέχτηκε να μεταφερθεί η κάρα του Αποστόλου Παύλου στην Πάφο και έτσι το θέμα είχε μπει στο ψυγείο. Επανήλθε στο προσκήνιο ύστερα σχετικό ερώτημα το οποίο έθεσε ο «Φιλελεύθερος» στον προκαθήμενο της Εκκλησίας της Κύπρου, ο οποίος σπάζοντας τη σιωπή του, άνοιξε μέτωπο με τον (τότε) διάδοχό του στην Μητρόπολη Πάφου.

Στην επιμονή να δοθεί απάντηση ως προς τους λόγους για τους οποίους ο κ. Τυχικός αρνείτο να υποδεχθεί την κάρα του Αποστόλου Παύλου, ο Αρχιεπίσκοπος είχε αναφέρει πως η άρνηση έχει να κάνει με το σκεπτικό του (τέως) μητροπολίτη Πάφου, ότι ο Πάπας ήταν αιρετικός.

«Δεν θα ερχόταν στην Πάφο ο Πάπας, αλλά η κάρα του Αποστόλου Παύλου», είχε πει ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος είχε προσθέσει: «Και όμως ο Μητροπολίτης Πάφου (Τυχικός) επέμεινε. Αντιλαμβάνεστε, ότι υπό τέτοιες προϋποθέσεις δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση».

Όταν ρωτήσαμε κατά πόσον ήταν ξεκάθαρο ότι ο Πάπας δεν θα συνόδευε την κάρα του Αποστόλου Παύλου ο Μακαριότατος απάντησε ότι: «Ήταν εντελώς ξεκάθαρο, αλλά και να ερχόταν ο Πάπας, δεν θα τον υποδεχόμασταν; Αν επισκεφθεί την Κύπρο θα τον υποδεχθώ και στην Πάφο στο σημείο που κήρυξε ο Απόστολος».