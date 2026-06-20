Πραγματοποιείται σήμερα στη Μητρόπολη Πάφου το πρώτο ιερατικό συνέδριο υπό το νέο Μητροπολίτη Πάφου Γρηγόριο. Το συνέδριο είχε προαναγγελθεί από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο, που αναμένεται να παραστεί στο συνέδριο, κατά την τελετή ενθρόνισης του νέου Μητροπολίτη Πάφου στις 10 Ιουνίου.

Κατά τη σημερινή ιερατική σύναξη ο Πάφου Γρηγόριος θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά όλους τους κληρικούς της μητροπολιτικής περιφέρειας Πάφου, να τους ενημερώσει για τους στόχους και τον προγραμματισμό του και να ακούσει από αυτούς θέματα που απασχολούν τις κατά τόπους εκκλησιαστικές επιτροπές.

Αναμένεται ότι το διαχρονικό ζήτημα της έλλειψης ικανού αριθμού ιερέων για μια μεγάλη εκκλησιαστική περιφέρεια όπως η Πάφος θα βρεθεί και σήμερα στο επίκεντρο του ιερατικού συνεδρίου. Στα πλαίσια αυτά, αναμένεται με ενδιαφέρον να φανεί πώς θα κινηθεί ο Μητροπολίτης Γρηγόριος για να καλυφθεί το έλλειμμα που υπάρχει στον τομέα αυτό.