Το Τμήμα Αρχαιοτήτων ξεκαθαρίζει με τον πιο επίσημο τρόπο ότι όχι μόνο διαφωνεί με την τοποθέτηση των μεταλλικών κουτιών που έχουν τοποθετηθεί για εμπορικούς σκοπούς στον χερσαίο χώρο του λιμανιού της Κάτω Πάφου, αλλά και ότι η αρνητική του θέση δεν λήφθηκε υπόψη από την δημοτική αρχή όταν προχωρούσε στην κατασκευή αυτή.

Σχετική επιστολή του Τμήματος Αρχαιοτήτων στάλθηκε προς τον Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Όμιλο Χλώρακας, ο οποίος ανέλαβε καμπάνια για απομάκρυνση των κατασκευασμάτων αυτών από το λιμανάκι. Ο Όμιλος με σχετική επιστολή προς το Τμήμα Αρχαιοτήτων και προς τον Δήμο Πάφου, εξέφραζε έντονη ανησυχία και αγανάκτηση για τα ογκώδη μεταλλικά κατασκευάσματα που έχουν τοποθετηθεί και παραμένουν στον ιστορικό χώρο του λιμανιού της Κάτω Πάφου, απέναντι από το αρχαίο Κάστρο.

Οι συγκεκριμένες κατασκευές αλλοιώνουν σοβαρά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα μιας ευαίσθητης περιοχής, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ταυτότητα της Πάφου και της Κύπρου γενικότερα. Πρόκειται για έναν χώρο που αναδείχθηκε διεθνώς μέσα από την πολιτιστική του αξία και τη μοναδική αισθητική του φυσιογνωμία, επισημαίνει ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Χλώρακας, θέση με την οποία επισήμως πλέον αποδεικνύεται ότι συμφωνεί το αρμόδιο Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Στην απαντητική επιστολή προς τον όμιλο, το κρατικό τμήμα επισημαίνει ότι ο χώρος αποτελεί αρχαίο μνημείο και εμπίπτει στη Ζώνη Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Οι μεταλλικές κατασκευές πάνω στην προκυμαία, αναφέρει η επιστολή, τοποθετήθηκαν χωρίς την πρότερη απαραίτητη διαβούλευση των δημοτικών αρχών με το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Οι ενστάσεις του Τμήματος δεν λήφθηκαν υπόψη, παρά μόνο ως ορισμένες επουσιώδεις τροποποιήσεις.

Ως εκ τούτου, καταλήγει το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το αρμόδιο κρατικό τμήμα τάσσεται υπέρ της απομάκρυνσης των εν λόγω μεταλλικών κατασκευών με σκοπό την επαναφορά του χώρου στην προτέρα του κατάσταση και την αποκατάσταση του παραδοσιακού του χαρακτήρα.

Μετά την αποκάλυψη αυτή, ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Χλώρακας, με επιστολή του προς τον Δήμο Πάφου τονίζει ότι τα «σιδεροκούτια» αυτά τα οποία έχουν μετατραπεί ουσιαστικά σε πρόχειρους χώρους εστίασης δημιουργούν εικόνα πλήρους ασυμβατότητας με το περιβάλλον της περιοχής. Έχουν κρύψει την όψη των παραδοσιακών κτιρίων, έχουν περιορίσει τον ανοικτό δημόσιο χώρο και έχουν μετατρέψει ένα καλαίσθητο πολεοδομικό σημείο σε έναν ασφυκτικά δομημένο χώρο χωρίς αισθητική συνοχή.

Γινόμαστε συνεχώς δέκτες παραπόνων από πολίτες της Πάφου αλλά και επισκέπτες της πόλης, οι οποίοι εκφράζουν απορία και δυσαρέσκεια για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, αναφέρει η επιστολή. Τουρίστες που επισκέπτονται το λιμανάκι και το Κάστρο διερωτώνται πώς επιτράπηκε η τοποθέτηση τέτοιων κατασκευών σε έναν τόσο ιστορικό και εμβληματικό χώρο.

Θεωρούμε ότι μεγάλη είναι η ευθύνη τόσο του Δήμου Πάφου όσο και των αρμόδιων πολεοδομικών αρχών, οι οποίες επέτρεψαν αυτή την αλλοίωση του γραφικού μετώπου της Κάτω Πάφου, αναφέρει ο όμιλος και ζητά την απομάκρυνση τους, την αποκατάσταση του δημόσιου χώρου και της αισθητικής φυσιογνωμίας του λιμανιού και τη διατήρηση και προστασία του παραδοσιακού και ιστορικού χαρακτήρα της περιοχής.

Η προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας της Πάφου αποτελεί ευθύνη όλων μας και δεν μπορεί να θυσιάζεται με πρόχειρες και αισθητικά ασύμβατες παρεμβάσεις στο όνομα του οικονομικού κέρδους, καταλήγει ο Όμιλος.