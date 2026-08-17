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Οι πολλές πυρκαγιές που καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στην επαρχία Πάφου, κινητοποιούν ακόμη περισσότερο Πυροσβεστική και Αστυνομία, οι οποίες επεξεργάζονται πρόσθετους σχεδιασμούς για αποφυγή των χειρότερων την φετινή θερινή περίοδο στην επαρχία, δεδομένου ότι τα κύματα του καύσωνα συνεχίζονται ασταμάτητα.

Μετά τις επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές σε περιοχές της υπαίθρου της Πάφου με ιστορικό εμπρησμών το περασμένο σαββατοκύριακο, κυρίως, οι αρμόδιοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας βρίσκονται σε συντονισμό, με στόχο την ακόμη αποτελεσματικότερη αστυνόμευση ανά την επαρχία τις δύσκολες αυτές μέρες των πολύ ψηλών θερμοκρασιών.

Στα πλαίσια αυτά έχουν πυκνώσει και οργανωθεί με ακόμη πιο συστηματικό πρόγραμμα οι από αέρος περιπολίες των πτητικών μέσων που εδρεύουν στο αεροδρόμιο Πάφου, αλλά και σε Λάρνακα και Ακρωτήρι, λειτουργώντας ενισχυτικά των επίγειων δυνάμεων πυρόσβεσης του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής, που χτενίζουν την επαρχία από άκρη σε άκρη τις μέρες αυτές.

Η κατάσταση όπως διαμορφώνεται από τα μέσα Ιουλίου ανησυχεί τους αρμόδιους, αφού αν και οι πολλές πυρκαγιές που καταγράφηκαν μέχρι σήμερα αντιμετωπίσθηκαν άμεσα και με τις μικρότερες δυνατές απώλειες, εντούτοις διαπιστώνεται ότι η εγκληματική δράση κάποιων επιβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να επιτευχθεί ο στόχος για ένα καλοκαίρι με όσο το δυνατό μικρότερες απώλειες σε περιουσίες και περιβάλλον.