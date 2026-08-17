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Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ σε εγκαταλελειμμένη οικία στην περιοχή Αγίας Ζώνης, στη Λεμεσό, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε κακόβουλη ενέργεια.

Η κλήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λήφθηκε στις 21:42 και στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη «Λοχία Βασίλη Κρόκου» με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 21:58. Από τις φλόγες και τη θερμότητα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο περιεχόμενο της εγκαταλελειμμένης οικίας, ενώ επηρεάστηκε και μέρος της στέγης πέργολας παρακείμενου σπιτιού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε έπειτα από κακόβουλη ενέργεια.