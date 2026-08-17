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Τροχαία οδική σύγκρουση μεταξύ δύο μηχανοκίνητων οχημάτων σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη Λακατάμεια, στην επαρχία Λευκωσίας.

Στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λακατάμειας με όχημα και ομάδα διάσωσης, καθώς και πυροσβεστικό όχημα.

Μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προχώρησαν στην αποπαγίδευση της οδηγού ενός εκ των δύο οχημάτων. Αφού τοποθετήθηκε σε διασωστική σανίδα, παραδόθηκε στο πλήρωμα ασθενοφόρου, το οποίο τη μετέφερε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Α.Ε.Π.) του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.