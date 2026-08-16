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Τρία πυροσβεστικά οχήματα από την ΕΜΑΚ ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σε εν κινήσει όχημα και επεκτάθηκε σε ξηρά χόρτα και χαμηλή άγρια βλάστηση, δύο δεκαρίων, στον παλαιό δρόμο Κοφίνου -Αγγλισίδων.

Ο οδηγός του οχήματος, ενώ οδηγούσε το ιδιωτικό του όχημα, αντιλήφθηκε την πυρκαγιά και αφού στάθμευσε το όχημά του, εξήλθε χωρίς να τραυματιστεί, σε ανοιχτό χώρο και ειδοποίησε για την πυρκαγιά.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 15:16. Την Πυροσβεστική Υπηρεσία υποστήριξαν το Τμήμα Δασών με δύο πυροσβεστικά οχήματα, καθώς επίσης και τρεις φορητές μονάδες πυρόσβεσης από τις γύρω κοινότητες.