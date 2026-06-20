24 χρόνια θέτει ως μέγιστο ηλικιακό όριο το ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Πόσο κοστολογείται αυτή η πρόταση από το κόμμα του «Τσοβόλα, δώστα όλα», όπως προέτρεπε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον τότε υπουργό του των οικονομικών;

> «Κρατηθείτε από τας Χειρολαβάς», όπως έγραφαν οι ταμπέλες στα παλιά λεωφορεία. Πόσο θα κοστίσει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ; Ορίστε:

35 εκατομμύρια ευρώ! Τα έχει το ΠΑΣΟΚ; Όχι βεβαία. Πού θα τα βρει;

> Στο Ταμείο του Κράτους όοοοταν γίνει κυβέρνηση!

18χρονη οικιακή βοηθός στο Πακιστάν πέθανε έπειτα από επιπλοκές παράνομης άμβλωσης. Η κοπέλα, Αϊσά το όνομά της, είχε προηγουμένως καταγγείλει ότι υπέστη επανειλημμένους ομαδικούς βιασμούς από τον γιο του εργοδότη της και οδηγό της οικογένειας.

> Η κοπέλα απεβίωσε σε νοσοκομείο της Λαχόρης τον Μάιο. Λίγο πριν, βρήκε το θάρρος να πάει στην Αστυνομία και να δώσει πλήρη κατάθεση, περιγράφοντας με βασανιστική (γι’ αυτήν) λεπτομέρεια όσα είχε υποστεί. Εργαζόταν στο σπίτι μιας εύπορης οικογένειας στη Λαχόρη, όπως χιλιάδες νεαρές γυναίκες στο Πακιστάν που αναζητούν εργασία για να στηρίξουν οικονομικά τις οικογένειές τους. ΥΓ: Δεν είμαι υπέρ της θανατικής ποινής. Σε περιπτώσεις σαν και αυτήν, αναθεωρώ.

Υπογράμμιση: Ένα εξαιρετικό «σημείωμα», που το υπογράμμισα ολόκληρο, από τον Θεοδόση Τάσιο, ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείο, με τα πιο έντονα γράμματα. «Από τη στιγμή που έχασα την πολύτιμη γυναίκα μου, δεν μπορώ να ονομάσω τη σημερινή μου κατάσταση μοναξιά. Αυτά που μου έδωσε εκείνη σε ένα μεγάλο ποσοστό εξακολουθούν να βρίσκονται ακόμα μέσα μου. Ήταν δομικά στοιχεία της δικής της προσωπικότητας και τα κρατώ ακόμα βαθιά στον χαρακτήρα μου. Επειδή έφυγε από τη ζωή δεν σημαίνει ότι έχασα τα δικά της κομμάτια που μου είχε δώσει στα χρόνια που μέναμε μαζί.

Όταν ο Πλούταρχος έχασε την κόρη του, ήταν στη Θεσσαλία και μέσω αγγελιοφόρου έστειλε ένα μήνυμα στη γυναίκα του λέγοντάς της: “Θα ζούμε με την παρουσία εκείνης της κόρης και θα μας κάνει παρέα η ανάμνηση αυτή και δεν βλέπω για ποιον λόγο δεν μπορούμε να την έχουμε σαν να ζούσε”.

Εύκολη κουβέντα, που, αν την σκεφτεί κανείς, δίνει κατά έναν τρόπο μια λύση.

Τέλος, στη δική μου περίπτωση, επειδή δωροδοκώ τους γιατρούς μου και μου δίνουν μακροζωία, είναι τόσο πολλές οι υποχρεώσεις απέναντι στην κοινωνία που μου έδωσε τόσα και πρέπει να τα επιστρέψω, ώστε επιλέγω να πράττω τόσο πολλά, που δεν προλαβαίνω να αισθανθώ το αίσθημα της μοναξιάς, στο στυλ του ρομαντισμού του Μεσοπολέμου. Παρά ταύτα, σίγουρα έρχονται οι φοβερές εκείνες στιγμές που μπορεί να περιγραφούν με τη βαριά αυτή λέξη». (Πηγή: LiFO)

16χρονος στην Τσεχία (ευρωπαϊκή χώρα, για να μην νομίζουμε ότι βιασμοί και φρικτά εγκλήματα γίνονται μόνο σε χώρες οπισθοδρομικές, όπως λέμε), καταδικάστηκε για τον βιασμό της 12χρονης αδελφής του, η οποία έμεινε έγκυος και γέννησε το παιδί.

> Είδηση που διάβασα στον «Φιλελεύθερο» και δεν συμφωνώ με εκείνους που ισχυρίζονται ότι «δεν πρέπει να προβάλλονται τέτοια πράγματα γιατί έχουμε και παιδιά». Εύκολη και ανόητη υπεκφυγή. Τα παιδιά θέλουν αλήθειες.

85 ετών Ελληνοκύπριος, τέλεσε γάμο με γυναίκα από τη Σρι Λάνκα που έχει σχεδόν τα μισά του χρόνια. Τελικά, ο γάμος κρίθηκε εικονικός. Ο σύζυγος δήλωσε πως ουδέποτε συμβίωσαν, ότι την παντρεύτηκε για να τον φροντίζει και πως τον επισκέπτεται μια φορά τη βδομάδα ή και κάθε 15 ημέρες.

> Η υπόθεση έφτασε στο Διοικητικό Δικαστήριο μετά από προσφυγή της συζύγου, που επέμενε ότι ο γάμος ήταν γνήσιος και ζητούσε άδεια παραμονής ως σύζυγος Κύπριου πολίτη.

(*) Οι Αριθμοί έχουν τη δική τους γλώσσα. Οι Υπογραμμίσεις προκαλούν!…