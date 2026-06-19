Τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται για την κυπριακή ναυτιλία μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ, θα τεθούν στο Shipping Symposium που θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό.

Το Συμπόσιο, με θέμα “Shipping: Ahead of tomorrow” θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου και ώρα 19:00 – 20:30 στο λιμάνι Λεμεσού (DP World Cruise Passenger Terminal 5), ενώ θα ακολουθήσει επίσημο Επιχειρηματικό Δείπνο (Business Dinner) με τους συμμετέχοντες.

Επίσης, το Συμπόσιο θα εξετάσει τις προκλήσεις και τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται για την κυπριακή ναυτιλία μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στην εκδήλωση θα γίνει ομιλία εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη από την Υφυπουργό Ναυτιλίας κα Μαρίνα Χ” Μανώλη, ενώ θα μιλήσει και ο Επίτροπος της ΕΕ για την Αλιεία και τους Ωκεανούς, κ. Κώστας Καδής.

Επίσης, θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου κ. Θωμάς Καζάκος.

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση θα απευθύνουν:

•O Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού κ. Αντρέας Τσουλόφτας.

•Ο Πρόεδρος του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου κ. Αντρέας Νεοφύτου.

•Η Πρόεδρος της WISTA Cyprus, κα. Άννα Πιττάλη.

Στη θεματογραφία του Συμποσίου είναι:

•Τα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ναυτιλία.

•Οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και πως αυτές ενεργούν στις θαλάσσιες οδούς και τις εμπορικές μεταφορές.

•Ο ρόλος της ναυτιλίας της Κύπρου και της Ελλάδας στο διεθνές ναυτιλιακό τοπίο.

•Οι επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν σήμερα στον τομέα της ναυτιλίας.

Ο στόχος της εκδήλωσης είναι:

•Να διαφωτίσει όλους τους εμπλεκόμενους για το σήμερα και το αύριο της ναυτιλίας.

•Να δώσει την ευκαιρία στους επαγγελματίες της ναυτιλίας να ανταλλάξουν απόψεις για την επόμενη μέρα του τομέα.

•Να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ναυτιλίας της Κύπρου και της Ελλάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και να συμμετάσχουν στο Επιχειρηματικό Δείπνο μπορούν να το πράξουν με ατομική ή εταιρική συμμετοχή. Η ατομική συμμετοχή έχει κόστος 150 ευρώ (+ΦΠΑ) και η εταιρική 1300 ευρώ (+ΦΠΑ) για 10 άτομα. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στα γραφεία της FMW (τηλ. 22342005,Email: info@fmw.com.cy).

Το Συμπόσιο οργανώνεται από την εταιρεία FMW Financial Media Way και διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, του ΕΒΕ Λεμεσού, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητήριου Λεμεσού, της Wista Cyprus και της DP World.

Χάλκινος Χορηγός είναι ο Οργανισμός Salamis, υποστηρικτής είναι η Pwc και τηλεοπτικός χορηγός ο σταθμός omega. Χορηγός Επικοινωνίας είναι το Οικονομικό Περιοδικό nomisma και η ιστοσελίδα www.nomisma.com.cy .