Δημοσιεύτηκε ότι έρχεται ξανά η Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων, CPT, λόγω της κατάστασης στις φυλακές, ότι είναι ρεκόρ επισκέψεων στις φυλακές κ.λπ.

Τελικά ήρθε ο πρόεδρος και μέλη της Επιτροπής όχι για για να επισκεφθούν τις φυλακές και να δουν την κατάσταση, αλλά για να παρευρεθούν σε συζήτηση που διοργάνωσε η Επίτροπος Διοίκησης σε σχέση με την τελευταία Έκθεση της Επιτροπής.

Κάποια πράγματα είναι να απορείς πώς βγαίνουν έξω χωρίς να ελέγχονται και κυρίως συμπεριφερόμαστε ως να μας αρέσει να μας μαστιγώνουν. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι η κατάσταση στις φυλακές είναι χάλια, αλλά γίνονται προσπάθειες βελτίωσης.

Το να θριαμβολογείς πως κάθε μέρα στις φυλακές είναι και χειρότερη, απλώς διαιωνίζεις μια κατάσταση που πλέον παραπέμπει σε αφηγήματα με σκοπό και στόχο. Συγκεκριμένο.

ΜΙΧ.