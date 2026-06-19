Στιγμές τρόμου έζησε κάτοικος της κομητείας Έφινγχαμ στο Ιλινόις των ΗΠΑ, όταν ανεμοστρόβιλος που σάρωσε την περιοχή την Τετάρτη κατέστρεψε το σπίτι του ενώ βρισκόταν μέσα και κατέγραφε την καταστροφή με το κινητό του.

Το βίντεο που ανήρτησε στα social media o Τρέβορ Κερκ ξεκινά με τον ίδιο να περιγράφει ότι «αυτή τη στιγμή έξω από το σπίτι μου υπάρχει ένας ανεμοστρόβιλος». Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πέφτει σκοτάδι καθώς κόβεται η παροχή του ρεύματος ενώ ακούγονται ήχοι σπασίματος με τον Κερκ να αναζητά σημείο για να προστατευτεί.

Υπό τους απόκοσμους ήχους της καταστροφής το βίντεο διακόπτεται και ξεκινά εκ νέου με τον εμφανώς σαστισμένο Κερκ να καταγράφει εικόνες απόλυτης καταστροφής. Δείχνοντας τις αμυχές στα χέρια του, ο άνδρας από το Ιλινόις λέει «Θεέ μου, τι συνέβη;», χωρίς να μπορεί να πιστέψει ότι επέζησε της καταστροφής.

Στην ανάρτησή του γράφει «δεν είχα αυτό στην κάρτα μπίνγκο για το 2026. Είμαι ασφαλής και έχω μόνο λίγες γρατζουνιές και αμυχές. Ο Θεός με προστάτευσε» προσθέτοντας και έναν ψαλμό για τον «Θεό που είναι το καταφύγιο και το οχυρό μου. Θεέ μου πιστεύω και έχω εμπιστοσύνη σε σένα».

Drone footage from Western Illinois Land Development shows a major train derailment just outside Monmouth after severe storms. Multiple train cars were knocked off the tracks and into nearby farm fields. https://t.co/68t4XOpKc2 pic.twitter.com/7YAWFWLVpS — KWQC TV6 News (@kwqcnews) June 18, 2026

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο ανεμοστρόβιλος που σάρωσε την περιοχή ήταν στο έδαφος για περίπου 20 χιλιόμετρα αφήνοντας πίσω του κατεστραμμένα σπίτια, ζημιές στις υποδομές, διαλυμένα οχήματα και μηχανές, κλειστούς δρόμους και διακοπές ρεύματος που επηρέασαν 130.000 σπίτια.

Ο απολογισμός έκανε λόγο για 30 εντελώς κατεστραμμένα σπίτια και 29 με μεγάλες καταστροφές αλλά ευτυχώς κανένα θύματα πέραν κάποιων τραυματιών.

#Breaking: A powerful tornado tore through Effingham, Illinois today, causing extensive damage. Drone and ground footage show flattened homes, crushed vehicles at a local car museum, and widespread debris fields. Multiple tornadoes struck central Illinois in a severe weather… June 18, 2026

Στην περιοχή βρίσκονται και εργοστάσια της Corvette και της Porsche που κατασκευάζουν εξαρτήματα αυτοκινήτων και τα οποία υπέστησαν «καταστροφικές φθορές καθώς βρέθηκαν στον δρόμο του ανεμοστρόβιλου».

protothema.gr