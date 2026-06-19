Ένα από τα πλέον εντυπωσιακά κτήρια στον κόσμο διαθέτει σχεδόν 1.800 δωμάτια, γκαράζ χωρητικότητας 110 αυτοκινήτων και ιδιωτική συλλογή υπερπολυτελών οχημάτων αξίας αμύθητων ποσών.

Ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται διαχρονικά, από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας, είναι η τάση των πλουσιότερων και συχνά πιο εκκεντρικών ανθρώπων του κόσμου να επιλέγουν την υπερβολή ως τρόπο έκφρασης του πλούτου και της προσωπικότητάς τους, είτε πρόκειται για σπάνια και πανάκριβα αυτοκίνητα είτε για εντυπωσιακές κατοικίες που ξεπερνούν κάθε όριο φαντασίας.

Ωστόσο, ελάχιστοι έχουν καταφέρει να συνδυάσουν αυτές τις δύο διαφορετικές πηγές αίγλης όσο ο Σουλτάνος του Μπρουνέι, Hassanal Bolkiah. Και αυτό γιατί η επίσημη κατοικία του, το περίφημο παλάτι Istana Nurul Iman, δεν αποτελεί απλώς μια πολυτελή έπαυλη, αλλά το μεγαλύτερο βασιλικό παλάτι στον κόσμο που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Ουσιαστικά, μιλάμε για ένα οικοδόμημα απαράμιλλης χλιδής που ολοκληρώθηκε το 1984 με κόστος κατασκευής που άγγιξε συνολικά τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της δαπάνης δε, το ποσό αυτό είναι περίπου τριπλάσιο από το κόστος ανέγερσης του Burj Khalifa, ενώ ξεπερνά ακόμη και το ετήσιο ΑΕΠ μικρών νησιωτικών κρατών όπως η Samoa, τα νησία του Σολομόντα και η Tonga.

Στο εσωτερικό του βρίσκονται 1.788 δωμάτια, 257 μπάνια. Ωστόσο, αυτό που σίγουρα κλέβει την εντύπωση είναι το τεράστιο γκαράζ χωρητικότητας 110 οχημάτων για τις καθημερινές μετακινήσεις της βασιλικής οικογένειας. Μάλιστα, το συγκεκριμένο γκαράζ αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος των εγκαταστάσεων που φιλοξενούν τον αδιανόητο στόλο αυτοκινήτων του Σουλτάνου.

Και αυτό γιατί πέρα από το συγκεκριμένο γκαράζ, ο Σουλτάνος διαθέτει μια σειρά από αποθήκες και άλλους χώρους όπου διατηρεί πολλαπλά συλλεκτικά μοντέλα, όπου συνολικά στεγάζουν τη μεγαλύτερη ιδιωτική συλλογή αυτοκινήτων στον κόσμο. Η συγκεκριμένη συλλογή αριθμεί περίπου 7.000 οχήματα, συνολικής αξίας άνω των 4 δις. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, η συλλογή περιλαμβάνει περισσότερες από 600 Rolls-Royce, ανάμεσά τους και μια μοναδική επιχρυσωμένη Silver Spur Limousine, περίπου 450 Ferrari, συμπεριλαμβανομένων σπάνιων μοντέλων όπως οι F40, Enzo, Ferrari Mythos και FX, καθώς και 380 Bentley και δέκα McLaren F1.

Εκτός των παραπάνω, ο Σουλτάνος διαθέτει και αυτοκίνητα όπως η Aston Martin V8 Vantage Special Series II, οι Lamborghini Diablo και Urraco, μία Jaguar XJ220, μια Bentley Dominator, μία BMW Nazca M12-και τα Koenigsegg Agera CC GT και CCXR.

Επιστρέφοντας στο παλάτι, στον χώρο υπάρχουν επίσης πέντε μεγάλες πισίνες, ιδιωτικό τζαμί, πολυτελείς αίθουσες δεξιώσεων και έναν ολόκληρο ζωολογικό κήπο, ο οποίος φιλοξενεί δεκάδες εξωτικά ζώα, μεταξύ των οποίων και περίπου 30 τίγρεις της Βεγγάλης.

Όσον αφορά την τοποθεσία του, τέλος, το Istana Nurul Iman βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Μπρουνέι, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα Μπαντάρ Σερί Μπεγκαβάν και κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας. Εκεί βρίσκεται και ένας στόλος ιδιωτικών αεροσκαφών αυτή τη φορά του Σουλτάνου, στον οποίο ξεχωρίζει ένα Boeing 747-8 BBJ αξίας άνω των 450 εκατομμυρίων ευρώ.

carandmotor.gr