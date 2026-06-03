Η Παρί Σεν Ζερμέν έγραψε ιστορία το βράδυ του Σαββάτου (30/05) κατακτώντας το δεύτερο συνεχόμενο Champions League της σε έναν δραματικό τελικό κόντρα στην Άρσεναλ. Ωστόσο κερδισμένοι από αυτή την τεράστια επιτυχία δεν βγήκαν μόνο οι παίκτες του γαλλικού συλλόγου, αλλά και ο θρυλικός Μάικλ Τζόρνταν!

Ο λόγος πίσω από αυτό δεν είναι… οπαδικός αλλά οικονομικός, καθώς ο Τζόρνταν θα βγάλει αρκετά εκατομμύρια από τον ιστορικό θρίαμβο της Παρί.

Η αθλητική εταιρεία του Τζόρνταν αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Nike από το 1984, στη συνεργασία που άλλαξε μια για πάντα τα δεδομένα γύρω από το sports marketing, ενώ είναι το brand που ντύνει την Παρί, ενώ στα τέλη του Μαΐου οι δυό πλευρές ανακοίνωσαν το λανσάρισμα μιας νέας φανέλας που θα φέρει και την υπογραφή του πασίγνωστου οίκου της Dior.

Dior x Jordan x PSG Concept pic.twitter.com/U3FWgFeO52 — House of Heat° (@houseofheat) May 25, 2026

Μια «χρυσή» σχέση που κρατάει χρόνια

Η σχέση του Μάικλ Τζόρνταν με το Παρίσι κρατάει εδώ και δεκαετίες. Συγκεκριμένα από το 1985, όταν ο «Air» επισκέφθηκε τη γαλλική πρωτεύουσα στο πλαίσιο περιοδείας των Σικάγο Μπουλς. Η Nike έβαλε επίσημα στην ατζέντα της την Παρί Σεν Ζερμέν από το 1989, δημιουργώντας μία από τις μακροβιότερες συνεργασίες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Την φετινή σεζόν, Nike και Jordan Brand έντυσαν την Παρί στην τέταρτη και πέμπτη φανέλα του γαλλικού συλλόγου και η ομάδα φροντίζει να φορά συχνά πυκνά αυτές τις φανέλες για… προφανείς λόγους.

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, η συμφωνία της Nike με τον Μάικλ Τζόρνταν προβλέπει, πως ο θρύλος του παγκοσμίου μπάσκετ θα κερδίζει το 5% από την πώληση κάθε προϊόντος που φέρει το σήμα της εταιρείας του και καταλαβαίνει εύκολα κάποιος, γιατί ο Τζόρνταν πρέπει να πανευτυχής με την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου Champions League από την ομάδα του Παρισιού.

Τα κέρδη που θα αποκομίσει ο πρώην σούπερ σταρ των Μπουλς είναι… αστρονομικά κι αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το μπλουζάκι με στάμπα «back2back» έχει ήδη ξεπουλήσει και αναμένονται νέες παρτίδες στην αγορά, καθώς η ζήτηση είναι -αναμενόμενα- τεράστια.

Με βάση τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, τα έσοδα της εταιρείας από τις πωλήσεις προϊόντων μετά την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου Champions League ανήρθαν σε περίπου 150 εκαταμμύρια ευρώ, ενώ στον τραπεζικό λογαριασμό του Τζόρνταν θα μπουν 7.5 εκατομμύρια ευρώ. Διόλου άσχημα για κάποιον που έχει αποσυρθεί από το 2003!

Κι αυτά τα έσοδα έχουν να κάνουν με τις πωλήσεις που έγιναν σε 24 ώρες μετά τον τελικό κόντρα στην Άρσεναλ και γίνεται εύκολα αντιληπτό πως τα κέρδη για Παρί και Τζόρνταν αναμένεται να «εκτοξευθούν» το επόμενο διάστημα.

Κάπως έτσι λοιπόν, το Champions League της σεζόν που ολοκληρώθηκε, δεν το κέρδισαν μόνο οι παίκτες του Λουίς Ενρίκε…

athletico.gr