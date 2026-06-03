Ερωτηματικά προκύπτουν για τους ακριβείς λόγους που η νυν ηγεσία της Αστυνομίας άλλαξε το ωράριο για συγκεκριμένα μέλη του Σώματος (11 ώρες η κάθε βάρδια). Τα ερωτήματα πηγάζουν από την πρόσφατη επιστολή (28/5) που στάλθηκε εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας στη διεθνή συνομοσπονδία αστυνομικών (προηγήθηκαν παραστάσεις της «ΙΣΟΤΗΤΑΣ»).

Μέχρι στιγμής, ο αρχηγός της Δύναμης, Θεμιστός Αρναούτης, αιτιολογώντας την σχετική διαταγή του, έκανε λόγο για ανάγκη εξομοίωσης του ωραρίου των αστυνομικών με αυτό των δημοσίων υπαλλήλων στη βάση παλιότερης απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Μάλιστα, είχε ως κύριο επιχείρημα την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό του αστυνομικού Σώματος, λέγοντας ότι πλέον οι αστυνομικοί θα προσφέρουν περισσότερες ώρες επιχειρησιακά.

Στην επιστολή του Μαΐου, όμως, αναφέρεται ότι η ηγεσία της Αστυνομίας έγινε αποδέκτρια «παρατηρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών». Ας μας ξεκαθαριστούν οι πραγματικοί λόγοι.

Φ.Μ.