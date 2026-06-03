Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλη φωτιά, που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στο Νέο Δελχί της Ινδίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε ξενοδοχειακή μονάδα στη συνοικία Μαλβίγια Ναγκάρ, στα νότια της ινδικής πρωτεύουσας, προκαλώντας σκηνές πανικού και μεγάλη κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν 37 άτομα από το φλεγόμενο κτίριο / Φωτογραφίες: AP



Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και αλλοδαποί, που είχαν μεταβεί στην Ινδία για ιατρική περίθαλψη.

#WATCH | Delhi | Death toll rises to 10 in Malviya Nagar restaurant fire incident, say Delhi Police.



Visuals from the site pic.twitter.com/sfrzsMzJIm — ANI (@ANI) June 3, 2026

Επιχείρηση διάσωσης υπό δύσκολες συνθήκες

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν 37 άτομα από το φλεγόμενο κτίριο.

Ο αξιωματικός της πυροσβεστικής Αμπιλάς Μαλίκ δήλωσε ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από πολύωρη επιχείρηση, ενώ τα αίτια που την προκάλεσαν παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Έντρομοι ένοικοι πηδούν από παράθυρα και μπαλκόνια στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από τις φλόγες/ Φωτογραφίες: AP



Από το σημείο ανασύρθηκαν τέσσερις σοροί, ενώ τουλάχιστον επτά τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

#WATCH | Delhi | Death toll rises to 10 in Malviya Nagar restaurant fire incident, say Delhi Police.



Visuals from the site pic.twitter.com/sfrzsMzJIm June 3, 2026

Σοκαριστικές εικόνες από το σημείο

Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν το μέγεθος της καταστροφής, με πυκνούς καπνούς να καλύπτουν το κτίριο και τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα στους ορόφους του ξενοδοχείου.

Κάτοικοι της περιοχής συμμετείχαν στις προσπάθειες διάσωσης, βοηθώντας στον απεγκλωβισμό ατόμων που είχαν παγιδευτεί στο κτίριο και μεταφέροντας τραυματίες σε ασφαλές σημείο μέχρι να φτάσουν τα ασθενοφόρα.

#Watch | Woman jumps to safety as fire engulfs in hotel in Delhi's Malviya Nagar pic.twitter.com/tQH2PKlqwl — NDTV (@ndtv) June 3, 2026

Συχνά τα θανατηφόρα περιστατικά από πυρκαγιές στην Ινδία

Τα περιστατικά πυρκαγιών με μεγάλο αριθμό θυμάτων δεν είναι σπάνια στην Ινδία, όπου συχνά καταγράφονται παραβιάσεις των κανονισμών ασφαλείας και των οικοδομικών προδιαγραφών.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ αναμένεται να εξεταστεί εάν το ξενοδοχείο διέθετε τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας και εάν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες λειτουργίας.

iefimerida.gr