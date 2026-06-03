Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διεργασίες για την εκλογή Προέδρου της Βουλής με τον επικεφαλής του κινήματος ΆΛΜΑ, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, να αποκλείει το ενδεχόμενο στήριξης του κόμματός του στις υποψηφιότητες που προέρχονται από τον ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ και το ΕΛΑΜ. Από την άλλη, τα τρία σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι είναι στήριξη υποψηφιότητας του ΑΚΕΛ εάν δεν τη στηρίξει το ΔΗΚΟ, ενδεχόμενο υποψηφιότητας Ειρήνης Χαραλαμπίδου «για την τιμή των όπλων» ή αποχή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στήριξης υποψηφιότητας από το ΑΚΕΛ, διευκρινίζοντας ότι αν το ΑΚΕΛ κατέλθει με δική του υποψηφιότητα, το ΑΛΜΑ εξετάζει το ενδεχόμενο στήριξης, ενώ σε διαφορετική περίπτωση τα σενάρια περιορίζονται είτε σε αποχή είτε σε μια συμβολική υποψηφιότητα. «Εάν το ΑΚΕΛ δεν κατέβει, με βεβαιότητα θα πάμε σε αποχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ ανέφερε ότι το κόμμα έχει ήδη καθορίσει τις «κόκκινες γραμμές» του, λέγοντας πως «έχουμε κάνει με βεβαιότητα τους αποκλεισμούς μας» και εξηγώντας ότι «για μας είναι στρατηγικός στόχος η αλλαγή της διακυβέρνησης το 2028, να φύγουν ο Δημοκρατικός Συναγερμός και οι άλλοι επίγονοι του Νίκου Αναστασιάδη, όπως είναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης». Πρόσθεσε ότι «δεν μπορεί να στηρίξουμε οτιδήποτε αντιστρατεύεται αυτού του στρατηγικού σχεδιασμού».

Αναφορικά με την υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου, ο κ. Μιχαηλίδης υποστήριξε ότι η εκλογή του προέδρου του ΔΗΚΟ «εξυπηρετεί τους σχεδιασμούς Νίκου Χριστοδουλίδη για το 2028».

Μάλιστα, η εκλογή για την προεδρία της βουλής, σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη, αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα λόγω των προεδρικών εκλογών του 2028.

«Για παράδειγμα, αν είναι πρόεδρος της Βουλής το 2028 ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ουσιαστικά ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει στήριξη τον Νικόλα Παπαδόπουλο, το ΕΛΑΜ και θα είναι το δικό του κύρος σαν πρόεδρος της Βουλής να εργάζεται για την επανεκλογή Χριστοδουλίδη», ανέφερε χαρακτηριστικά.