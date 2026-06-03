Ένας προς ένας καταρρίφθηκαν οι ισχυρισμοί του Μακάριου Δρουσιώτη στην πολύκροτη υπόθεση «Σάντη», που απασχόλησε για πολλές εβδομάδες το παγκύπριο. Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που παρέθεσε ο Αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, ανακοινώθηκε το πόρισμα των αστυνομικών ερευνών, σύμφωνα με το οποίο δεν προέκυψε μαρτυρία που να στοιχειοθετεί τα ισχυριζόμενα αδικήματα. Ο κ. Αρναούτης ανακοίνωσε παράλληλα, ότι δόθηκαν οδηγίες για διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων για δημιουργία, δημοσίευση και διάδοση των επίμαχων μηνυμάτων.

Τα αποτελέσματα της διερεύνησης παρουσίασε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος. Επιπρόσθετα, ο Αρχηγός Αστυνομίας και οι παρευρισκόμενοι απάντησαν σε ερωτήσεις για την υπόθεση.

Στη διάσκεψη παρευρέθηκαν, εκτός από τον Αρχηγό και τον Εκπρόσωπο Τύπου, ο Υπαρχηγός Αστυνομίας, Πανίκος Σταύρου και ο Βοηθός Αρχηγός Καταπολέμησης Εγκλήματος, Μάριος Αγιώτης.

Η ανακοίνωση του πορίσματος για την υπόθεση «Σάντη»

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας, ανέφερε πως «οι καταγγελίες απασχόλησαν έντονα την κυπριακή κοινωνία και προκάλεσαν σοβαρά ερωτήματα. Οι ισχυρισμοί αφορούσαν σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, διαφθορά και παρέμβαση στους θεσμούς του κράτους. Αφορούσαν δημόσια πρόσωπα και αξιωματούχους. Η αποστολή της Αστυνομίας δεν είναι να ακολουθεί τον θόρυβο της κοινωνίας αλλά να προσφέρει ένα πλήρη και αξιόπιστο ανακριτικό φάκελο».

Όπως είπε, «το συμπέρασμα είναι αποτέλεσμα εξαντλητικής διερεύνησης. Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης, το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο: Δεν προέκυψε μαρτυρία που να στοιχειοθετεί τα ισχυριζόμενα αδικήματα εναντίον οποιωνδήποτε προσώπων. Το αφήγημα ήταν ψευδές και κατασκευασμένο. Οι δικανικές εξετάσεις κατέδειξαν τη μη ύπαρξη των επικοινωνιών που παρουσιάζονταν ως γνήσιες. Κρίσιμοι ισχυρισμοί ελέγχθηκαν και διαψεύστηκαν μέσα από επίσημα στοιχεία».

Περαιτέρω, ο Αρχηγός ανακοίνωσε ότι «δόθηκαν οδηγίες στην Αστυνομία για διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων για τη δημιουργία των μηνυμάτων όσο και για αναρτήσεις».

Με τη σειρά του ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της διερεύνησης ανέφερε ότι η «Σάντη» παραδέχτηκε πως τα μηνύματα ήταν προϊόν της φαντασίας της και έδειξε στους ανακριτές πώς τα κατασκεύασε.

Για το πώς έβρισκε τα κινητά αξιωματούχων, σημείωσε πως αυτά ήταν δημόσια στο διαδίκτυο.

Καταρρίπτονται ένας προς ένας οι ισχυρισμοί

Ανέφερε επίσης ότι η φερόμενη σεξουαλική της κακοποίηση από δικαστή δεν ευσταθούσε, ούτε και η γέννηση παιδιού που πέθανε από λευχαιμία. Επιπρόσθετα, σε κατάθεση της η Σάντη είπε ότι ουδέποτε ταξίδεψε στη Νίκαια, ενώ καταρρίπτεται και ο ισχυρισμός για Γερμανία.

Παράλληλα, την περίοδο που φερόταν να βρίσκεται στο εξωτερικό, η Σάντη εργαζόταν σε συγκεκριμένη εταιρεία στην Κύπρο.

Καταρρίφθηκαν επίσης οι ισχυρισμοί για έμβασμα ποσού 850,000 ευρώ σε δόσεις από την Αδελφότητα των «Ροδοσταύρων» για εξαγορά της σιωπής της Σάντης, για εργοδότηση στο Ταχυδρομείο με την συνδρομή του Ανδρέα Γρηγορίου, όπως και για εργοδότηση στο Προεδρικό και στη Νομική Υπηρεσία.

Τα κατασκευασμένα μηνύματα με κολάζ από διαφορετικά στιγμιότυπα οθόνης:

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Αρχηγός είπε ότι ενημερώθηκαν για την ποινική έρευνα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και θα ανακριθούν. Η έρευνα αφορά τη δημιουργία και διάδοση ψευδών μηνυμάτων.

Απαντώντας στις επικρίσεις, ο Αρχηγός απέρριψε τις κατηγορίες περί ολιγωρίας, αναφέροντας πως «δεν είχαμε οποιοδήποτε σκοπό να βιαστούμε ή να μην βιαστούμε». Διαβεβαίωσε πως δεν επηρεάστηκε το έργο από την προεκλογική εκστρατεία και εξέφρασε άγνοια αν είναι σύμπτωση ότι οι ισχυρισμοί έγιναν εν μέσω προεκλογικής.

Σε άλλη ερώτηση, είπε ότι για την υπόθεση ανακρίθηκε και ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Ερωτηθείς, αν η νέα διερεύνηση αφορά και τον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη, ο Αρχηγός είπε ότι «τα άτομα που πρέπει να ξέρουν, ξέρουν».

Για το ένταλμα έρευνας στο σπίτι του κ. Κληρίδη, ο Αρχηγός είπε ότι «δεν ήταν λανθασμένη κίνηση. Όταν αποτινόμαστε στο δικαστήριο για εντάλματα, πηγαίνουμε εκεί με στοιχεία τεκμηριωμένα».

Ο Αρχηγός Αστυνομίας απαντώντας σε ερώτηση αποσύνδεσε το πόρισμα για το βιβλίο Κράτος Μαφία από τη συγκεκριμένη υπόθεση και πως η κατάληξη τώρα προέκυψε μετά από οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα. Επίσης, ξεκαθάρισε ότι δεν δέχθηκε πολιτικές πιέσεις ώστε το πόρισμα να ανακοινωθεί τώρα.

«Δεν έχουμε καταγράψει το οικονομικό κόστος της διερεύνησης, δεν ήταν στις προτεραιότητές μας», είπε σε άλλο σημείο.

Ερωτηθείς εάν η αδελφότητα των Ροδόσταυρων είναι υπαρκτή, ο Αρχηγός είπε πως το «αν πήραμε κατάθεση από συγκεκριμένα άτομα υπάρχουν στον φάκελο της υπόθεσης», ενώ παρέπεμψε στην προηγούμενη τοποθέτηση του κ. Βύρωνος ο οποίος είχε πει πως λήφθηκαν καταθέσεις από μέλη της αδελφότητας, ενώ καταρρίφθηκε ο ισχυρισμός περί γυναικών μελών.

Αναφορικά με τις σχέσεις του με τον υπουργό Δικαιοσύνης ο κ. Αρναούτης τοποθετήθηκε λέγοντας ότι υπάρχει παραγωγική συνεννόηση μεταξύ τους, υπάρχουν διακριτοί ρόλοι, εξηγώντας πως η πολιτική ηγεσία δίνει την κατεύθυνση και η Αστυνομία έχει την ευθύνη εκτέλεσης των οδηγιών.

Για το κατά πόσο θα αποσύρει την επέκταση του ωραρίου στην Αστυνομία ο κ. Αρναούτης ανέφερε ότι υπάρχει διαδικασία στο Διοικητικό Δικαστήριο, να περιμένουμε την ολοκλήρωση και η όποια απόφαση θα γίνει σεβαστή.

Η εφαρμογή που χρησιμοποίησε η Σάντη για ψεύτικα μηνύματα

Στα χέρια της Αστυνομίας τα αποτελέσματα FBI και Europol

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση της υπόθεσης, η Αστυνομία είχε ζητήσει συνδρομή από την Europol και το FBI. Η Europol έχει διαβιβάσει τη θέση της αναφορικά με τα τεκμήρια που της έχουν διαβιβάσει οι κυπριακές Αρχές και αφορούν τα δεκάδες sms αλλά και usb, ενώ στα χέρια των ανακριτών βρίσκεται εδώ και ημέρες και η έκθεση του FBI, εμπειρογνώμονες του οποίου ήρθαν στην Κύπρο και μελέτησαν τον τρόπο ενεργείας της ανακριτικής ομάδας καθώς και το προφίλ της «Σάντης».

Ως γνωστόν, η έρευνα των ανακριτικών Αρχών δεν επιβεβαίωσε οτιδήποτε από τους ισχυρισμούς που εκφράστηκαν, τουναντίον διαψεύστηκαν είτε μέσω καταθέσεων, είτε μέσω έρευνας στο διαδίκτυο ή και τα δύο μαζί.

Οι καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη αφορούσαν ισχυρισμούς για σοβαρά ποινικά αδικήματα, παρακολουθήσεις, παρεμβάσεις σε κρατικούς θεσμούς και θέματα που αφορούν τη Δικαιοσύνη. Στο πλαίσιο της διερεύνησης, ο κ. Δρουσιώτης έδωσε στην Αστυνομία γραπτή κατάθεση και παρέδωσε ηλεκτρονικό υλικό, το οποίο και διερευνήθηκε.