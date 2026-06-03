Κατά τη διάρκεια συζήτησης με νέους επιχειρηματίες στους τομείς ανάπτυξης γης και κατασκευών, ο υπουργός Εσωτερικών είπε ότι «όσον αφορά το επιχειρείν, σίγουρα και η πολιτική μας κατεύθυνση και η ιδεολογία μας είναι να βοηθούμε το επιχειρείν, σε αντίθεση με άλλους ιδεολογικούς χώρους». Σεβαστό.

Είπε, επίσης, ότι «εμείς πιστεύουμε ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να κτίσει πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά, πιο φθηνά απ’ ό,τι η Κυβέρνηση», κατέληξε. Σεβαστό και αυτό.

Όμως, κ. υπουργέ, κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε ταμείο. Θα πρέπει η κοινωνία να βγάλει ένα συμπέρασμα: Με τα πολύμορφα κίνητρα που δόθηκαν στο επιχειρείν και τα στεγαστικά προγράμματα που προωθούνται επί των ημερών σας στο Υπουργείο Εσωτερικών, δόθηκαν αρκετές και πραγματικές λύσεις στο στεγαστικό;

Δεν υπάρχει τρόπος να μην αξιολογηθεί, αργά ή γρήγορα, με αντικειμενικά κριτήρια η πολιτική που εφαρμόζεται. Κι αν η αξιολόγηση δεν θα είναι θετική από τις χιλιάδες των Κυπρίων που αναζητούν προσιτή ιδιοκατοίκηση, έστω χαμηλά ενοίκια, τότε θα πρέπει να αναληφθεί η πολιτική ευθύνη. Όχι από το επιχειρείν. Από τον πολιτικό προϊστάμενο του ΥΠΕΣ και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

ΧΡΥΜΑ