Ο ουκρανικός στρατός έπληξε στη διάρκεια της νύχτας τον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης, στη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ο τερματικός σταθμός βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.100 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης σε ανάρτησή του στο Telegram ότι χτυπήθηκαν «αμιγώς» στρατιωτικοί στόχοι στη βάση Κρόνσταντ, ενώ ένας ακόμα στόχος ήταν μια επιχείρηση στη ρωσική περιφέρεια Ταμπόφ που σχετίζεται με την παραγωγή όπλων, σε απόσταση περίπου 600 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου.

Absolutely embarrassing morning for Russian President Vladimir Putin. As Ukrainian one-way attack drones fly nearly unimpeded over St. Petersburg – over 500 miles from Ukraine – several slamming into a major oil terminal in the city, starting massive fires and creating pillars of… pic.twitter.com/wenz5gIu6f June 3, 2026

Πυκνός γκρίζος καπνός είχε υψωθεί στον ουρανό στα περίχωρα της Αγίας Πετρούπολης, ύστερα από νυχτερινή ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone), όπως δήλωσαν σήμερα αυτόπτες μάρτυρες. Σήμερα, στην πόλη ξεκινά το ετήσιο οικονομικό φόρουμ της Ρωσίας, στο οποίο αναμένεται να συμμετάσχει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης Αλεξάντρ Μπεγκλόφ δήλωσε ότι χτυπήθηκαν «υποδομές», τις οποίες δεν προσδιόρισε, σε τρεις περιοχές της πόλης.

protothema.gr