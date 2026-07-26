Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση μονοπωλεί αυτή την περίοδο τις συζητήσεις και διαβουλεύσεις μεταξύ του Υπουργού Εργασίας και της ομάδας του με τους κοινωνικούς εταίρους. Η Κυβέρνηση επιθυμεί την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, όπως αυτά έχουν ήδη τεθεί, βασικότερο εκ των οποίων είναι η έναρξη της μεταρρύθμισης την 1η Ιανουαρίου 2027. Βέβαια, σε αυτό το στάδιο, όταν μιλάμε για συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, εννοούμε τις αλλαγές που θα επέλθουν στον πρώτο πυλώνα, δηλαδή στο κομμάτι των κοινωνικών ασφαλίσεων.

Εν τάχει, να σημειώσουμε ότι την πρώτη βδομάδα του Αυγούστου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού και του υπουργού Εργασίας Μαρίνου Μουσιούττα, κατά την οποία θα γίνει το τελικό ξεκαθάρισμα όσον αφορά στους αριθμούς και τα ποσοστά που θα περιληφθούν στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου.

Κυριότεροι εκ των οποίων είναι οι αυξήσεις στις βασικές συντάξεις, η μείωση του ποσοστού του πέναλτι του 12%, το ποσό της αποπληρωμής του χρέους της κυβέρνησης από το ΤΚΑ και άλλα. Ακολούθως, το νομοσχέδιο θα διαβιβασθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να δώσει το τελικό οκ και να ανάψει το πράσινο φως για την κατάθεση του στη Βουλή.

Ως εκ τούτου, περί τα τέλη Αυγούστου, το τελικό κείμενο θα προωθηθεί στους κοινωνικούς εταίρους για να καταθέσουν τις εισηγήσεις τους. Τον Σεπτέμβριο, με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, το νομοσχέδιο θα συζητηθεί στα πλαίσια της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, με την ελπίδα – από πλευράς κυβέρνησης – η όλη διαδικασία να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του χρόνου, ώστε να εφαρμοστεί την 1η Ιανουαρίου του 2027. Άλλωστε, ο ίδιος ο υπουργός Εργασίας έχει προϊδεάσει τους συνταξιούχους ότι από 1η Φεβρουαρίου θα νιώσουν την αύξηση στις τσέπες τους.

Τα νέα κεφάλαια

Ωστόσο, με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, αναμένεται να μπουν άμεσα στο τραπέζι νέα εργασιακά ζητήματα, τα οποία ψάχνουν λύση εδώ και καιρό, ωστόσο έχουν μπει στο συρτάρι με σκοπό να ολοκληρωθεί πρώτα η συζήτηση για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Όπως προκύπτει και από τις μέχρι στιγμής αντιδράσεις, η βασικότερη εξ αυτών αφορά το ζήτημα που αφορά στην εκ νέου ρύθμιση των αλλοδαπών εργαζομένων από τρίτες χώρες.

Θέμα για το οποίο οι συντεχνίες εκφράζουν σφοδρά παράπονα, όσον αφορά στον τρόπο που λειτουργεί το υφιστάμενο πλαίσιο.

Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα έχει να κάνει με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και αφορά στον δεύτερο πυλώνα, δηλαδή στα Ταμεία Προνοίας. Μεγάλο αγκάθι σε αυτή τη συζήτηση αποτελεί το κομμάτι που αφορά στο κατά πόσο η συμμετοχή στα ταμεία θα είναι υποχρεωτική ή όχι.

Τρίτο μεγάλο θέμα είναι η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων. Θέμα, το οποίο έχει και «ουρά» καθώς επιδιώκεται η διασύνδεση των δημοσίων συμβάσεων με την προϋπόθεση της εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων.

Τέταρτο ζήτημα είναι η ωριαία απόδοση του κατώτατου μισθού. Πρόκειται για ένα κομμάτι που δεν συζητήθηκε κατά την τελευταία ανανέωση της συμφωνίας και την αύξηση του ποσού, ωστόσο, οι συντεχνίες είχαν πει και τότε ότι δεν θα περιμένουν την ολοκλήρωση της υφιστάμενης συμφωνίας για να το επαναφέρουν.

Το πέμπτο θέμα συζητήθηκε και κατά την πρώτη παρουσία του υπουργού Εργασίας στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής υπό τη νέα της σύνθεση και αφορούσε στους μισθούς που καταγράφονται στα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών, καθώς υπάρχουν καταγγελίες ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι χαμηλότεροι του κατώτατου μισθού.

Ταμεία Προνοίας

Μεγάλη συζήτηση είχε γίνει κατά πόσο ο δεύτερος πυλώνας του συνταξιοδοτικού, δηλαδή τα ταμεία προνοίας, θα πρέπει να προχωρήσει μαζί με τον πρώτο.

Ο υπουργός Εργασίας ξεκαθάρισε ότι οι δυο αυτοί πυλώνες δεν μπορούν να προχωρήσουν μαζί, ωστόσο, ανέφερε ότι θα καταρτιστεί ένα οδικός χάρτης, ο οποίος θα συμφωνηθεί με τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να είναι ξεκάθαρες οι γραμμές, όσον αφορά στην πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση για το συγκεκριμένο κομμάτι. Σημείο τριβής όμως μεταξύ εργοδοτικής και συνδικαλιστικής πλευράς, αποτελεί το κατά πόσο η συμμετοχή στα ταμεία προνοίας θα είναι υποχρεωτική ή όχι. Οι μεν εργοδότες δεν αποδέχονται επ ουδενί την υποχρεωτικότητα, κάτι για το οποίο επιμένουν οι συντεχνίες. Το θέμα του δεύτερου πυλώνα συζητείται ήδη στην Τεχνική Επιτροπή και ως εκ τούτου, σύντομα θα τεθεί και στο τραπέζι των κοινωνικών εταίρων.

Ωριαία απόδοση κατώτατου μισθού

Το συγκεκριμένο κομμάτι δεν συμπεριλήφθηκε στην τελευταία συμφωνία για τον κατώτατο μισθό. Ο υπουργός Εργασίας είχε αναφέρει ότι είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί όταν ξεκινήσει ο διάλογος για την ανανέωση της συμφωνίας.

Η εργοδοτική πλευρά, δεν επιθυμεί τη νομική κατοχύρωση αυτής της παραμέτρου, ενώ οι συντεχνίες όχι μόνο επιμένουν σε αυτή, αλλά τονίζουν ότι θα επαναφέρουν το θέμα προτού ολοκληρωθεί η παρούσα συμφωνία.

Ειδικότερα, οι συντεχνίες ζητούν τη νομική κατοχύρωση και διασύνδεση του εθνικού κατώτατου μισθού με συγκεκριμένη ωριαία απόδοση και ανώτατο 38ωρο εβδομαδιαίας εργασίας, αντιδρώντας στο κυβερνητικό διάταγμα (που όρισε τον κατώτατο στα €1.088 και στα €979 πρόσληψης) επειδή δεν προβλέπει ωριαίο υπολογισμό.

Μισθοί ποδοσφαιριστών

Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε στην επιτροπή εργασίας της Βουλής, στην παρουσία και του αρμόδιου υπουργού, μετά από καταγγελίες του ΠΑΣΠ. Σύμφωνα με τις καταγγελίες αυτές, αριθμός ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών αμείβονται με ποσά χαμηλότερα του κατώτατου μισθού. Απαντώντας, τόσο ο υπουργός, όσο και στελέχη του Υπουργείου σημείωσαν ότι ήδη έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με τον ΠΑΣΠ και τον αρμόδιο οργανισμό, σημειώνοντας ότι με τη νέα σεζόν θα ενισχυθούν οι επιθεωρήσεις όσον αφορά στα συμβόλαια των παικτών. Μάλιστα, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας σημείωσε ότι προτίθενται να συναντηθούν και με τους ίδιους τους παίκτες για να τους ρωτήσουν κατά πόσο τα ποσά που αναγράφονται στα συμβόλαια είναι τα πραγματικά ποσά που λαμβάνουν, καθώς είναι γνωστό ότι στο παρελθόν υπήρξαν καταγγελίες, ότι προέκυπταν διαφορές στα νούμερα αυτά.

Ξένοι εργαζόμενοι

Η επαναρύθμιση της Στρατηγικής Απασχόλησης Εργαζομένων από Τρίτες χώρες αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο. Ειδικά από πλευράς συντεχνιών, έχουν υποβληθεί το τελευταίο διάστημα σοβαρές καταγγελίες και ανά τακτά χρονικά διαστήματα διαμηνύουν ότι αποτελεί προτεραιότητα για να τεθεί στον κοινωνικό διάλογο από Σεπτέμβριο.

Ειδικότερα, από πλευράς συντεχνιών έχει αναφερθεί ότι εξακολουθούν να καταγράφονται σοβαρά περιστατικά εκμετάλλευσης εργαζομένων, ενώ γίνεται αναφορά σε απαράδεκτες συνθήκες διαμονής, την ίδια στιγμή που οι αμοιβές τους, υπολείπονται σημαντικά των μισθών που προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Και προστίθεται ότι, με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα στη Ξυλοφάγου, τη συνέχιση της πρακτικής της υπενοικίασης εργαζομένων, την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία, καθώς και την παράνομη απασχόληση, δημιουργείται ένα τοπίο το οποίο παραπέμπει σε μια απορυθμισμένη αγορά εργασίας.

Συλλογικές συμβάσεις ως προτεραιότητα για τις συντεχνίες

Η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, μετά και τη σχετική σύσταση της ΕΕ, ώστε αυτές να καλύψουν το 80% των εργαζομένων, έχει καταστεί προτεραιότητα για τις συντεχνίες. Τονίζουν μάλιστα ότι είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί αμέσως η διαδικασία που βρίσκεται σε εκκρεμότητα για τον νομοτεχνικό έλεγχο του σχετικού νομοσχεδίου, ώστε αυτό να κατατεθεί στη Βουλή. Μάλιστα, οι συντεχνίες διασυνδέουν το θέμα των δημοσίων συμβάσεων με προϋπόθεση την εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων.

Σε διαφορετικό μήκος κύματος βρίσκεται η εργοδοτική πλευρά, η οποία υποστηρίζει ότι οι συλλογικές συμβάσεις πρέπει να βασίζονται στην εθελοντική διαπραγμάτευση και στις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των επιχειρήσεων, αποφεύγοντας οριζόντιες ή καταναγκαστικές νομικές δεσμεύσεις που απειλούν την ανταγωνιστικότητα.

Επί τούτου, υποστηρίζουν ότι πρέπει να διατηρηθεί το παραδοσιακό εθελοντικό σύστημα των εργασιακών σχέσεων και του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, χωρίς παρεμβάσεις που ποινικοποιούν ή καθιστούν τις συμβάσεις απόλυτα νομικά δεσμευτικές.