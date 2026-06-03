Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού σε σχέση με τους πυροβολισμούς που ρίφθηκαν εναντίον γραφείων εταιρείας στην περιοχή Ζακακίου στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι δράστες φαίνεται να είναι δύο πρόσωπα, τα οποία επέβαιναν σε μοτοσικλέτα.

Παράλληλα, οι Αρχές φαίνεται να έχουν εξασφαλίσει κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, τα οποία έχουν καταγράψει τις κινήσεις των δραστών, με το υλικό να βρίσκεται ήδη υπό αξιολόγηση στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων.

Σε δηλώσεις του ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, Κώστας Μιχαήλ ανέφερε ότι η Αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 8:00 το πρωί της Τετάρτης για πιθανή ρίψη πυροβολισμών σε γραφεία εταιρείας στην περιοχή Ζακακίου στη Λεμεσό.

Άμεσα μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή, όπου διαπιστώθηκε ότι γραφεία συγκεκριμένης εταιρείας, τα οποία στεγάζονται σε πολυώροφο κτήριο στην περιοχή, είχαν δεχθεί αριθμό πυροβολισμών. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι έχουν προκληθεί ζημιές, με κυριότερες τις σπασμένες γυάλινες επιφάνειες στο μπαλκόνι των γραφείων.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, τα οποία διενεργούν εξετάσεις, λαμβάνουν καταθέσεις και συλλέγουν τεκμήρια, με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφορικής (ΙΤ) και των bank office services.

Ο κ. Κώστας Μιχαήλ ανέφερε ότι, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, λήφθηκε πληροφορία πως η συγκεκριμένη εταιρεία πιθανόν να είχε αποτελέσει ξανά στόχο εγκληματικής ενέργειας πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Ωστόσο, όπως σημείωσε, η Αστυνομία βρίσκεται ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο διερεύνησης και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοικτά.

Όπως αναφέρθηκε, έχουν εξασφαλιστεί και αξιολογούνται καταθέσεις από μάρτυρες. Από τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, οι πυροβολισμοί φαίνεται να ρίφθηκαν γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα, ενώ εκ πρώτης όψεως οι δράστες φαίνεται να ήταν δύο άτομα, τα οποία επέβαιναν σε μοτοσικλέτα.

Επιπλέον, εκτιμάται ότι ρίφθηκαν περίπου 20 πυροβολισμοί προς το κτήριο.

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι παρόμοιες εταιρείες έχουν κατά το παρελθόν αποτελέσει στόχο εγκληματικών ενεργειών και εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των υποθέσεων, ο κ. Μιχαήλ ανέφερε ότι, μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να προκύπτει τέτοια σύνδεση. Τόνισε, ωστόσο, ότι πρόκειται για ένα περιστατικό που προκαλεί ανησυχία, προσθέτοντας ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα τόσο για την πρόληψη όσο και για την εξιχνίαση παρόμοιων υποθέσεων.