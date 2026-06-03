Σε κινητοποίηση τέθηκε το πρωί της Τετάρτης η Αστυνομία στη Λεμεσό, έπειτα από πληροφορία που λήφθηκε για ρίψη πυροβολισμών εναντίον κτηρίου στην περιοχή Ζακακίου που διαπράχθηκε το βράδυ.

Σύμφωνα με την αρχική πληροφόρηση, οι πυροβολισμοί φαίνεται να ρίχθηκαν κατά κτηρίου, στο οποίο στεγάζεται εταιρεία. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό το πρωί της Τετάρτης από εργαζομένους, οι οποίοι εντόπισαν σπασμένα τζάμια από τους πυροβολισμούς και ενημέρωσαν τις Αρχές.

Από τις πρώτες εξετάσεις στη σκηνή προκύπτει ότι εναντίον του κτηρίου ρίχθηκε μεγάλος αριθμός πυροβολισμών. Άμεσα στο σημείο μετέβησαν μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, τα οποία διενεργούν επιτόπιες εξετάσεις με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των δραστών.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι ανακριτές αναμένεται να παραλάβουν και να εξετάσουν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης από την περιοχή