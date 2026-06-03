Η Freedom Holding Corp., μητρική εταιρεία της Freedom24, ανακοίνωσε έσοδα-ρεκόρ και διπλασιασμό των καθαρών της κερδών για το οικονομικό έτος 2026, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τα επίσημα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν την 1η Ιουνίου, τα συνολικά έσοδα του ομίλου ανήλθαν στα 2,2 δισ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 9% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 153,3 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 101% σε σύγκριση με τα 76,2 εκατ. δολάρια του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 226 εκατ. δολάρια, έναντι 104,6 εκατ. δολαρίων.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 2,56 δολάρια, από 1,28 δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ το συνολικό ενεργητικό του ομίλου αυξήθηκε κατά 33%, φθάνοντας τα 13,2 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, οι λογαριασμοί χρηματιστηριακών συναλλαγών αυξήθηκαν κατά 26%, φθάνοντας τους 858.000.

Η αύξηση των εσόδων αποδίδεται κυρίως στα καθαρά κέρδη από τίτλους, τα οποία ανήλθαν στα 158,8 εκατ. δολάρια, κυρίως λόγω των πωλήσεων κρατικών και εταιρικών ομολόγων του Καζακστάν.

Τα καθαρά κέρδη από παράγωγα υπερπενταπλασιάστηκαν, αγγίζοντας τα 66,8 εκατ. δολάρια, ως αποτέλεσμα της θετικής αναπροσαρμογής πράξεων νομισματικών ανταλλαγών.

Οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών υπερδιπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 97,4 εκατ. δολάρια, εξέλιξη που αντανακλά τη συνεχή επέκταση του οικοσυστήματος του ομίλου πέρα από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Τα έσοδα από τόκους, που αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων του ομίλου, αυξήθηκαν κατά 2%, στα 882,5 εκατ. δολάρια.

«Τα τελευταία χρόνια έχουμε επεκτείνει σημαντικά την πελατειακή μας βάση στους κλάδους της χρηματιστηριακής, της τραπεζικής και της ασφάλισης, δημιουργώντας ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα», δήλωσε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Freedom Holding Corp., Timur Turlov.

Η ανάπτυξη ήταν ευρεία στους βασικούς τομείς δραστηριότητας του ομίλου. Οι τραπεζικοί πελάτες διπλασιάστηκαν, ξεπερνώντας τα 5 εκατομμύρια, ενώ οι χρηματιστηριακοί λογαριασμοί ανήλθαν σε 858.000.

Οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες του Freedom SuperApp έφθασαν τα 2,6 εκατομμύρια τον Μάρτιο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 154% σε ετήσια βάση. Οι ημερήσιοι ενεργοί χρήστες ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 634.578.

Η εταιρεία ανέφερε ότι το οικονομικό έτος 2026 αποτέλεσε περίοδο σταθερής ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, περαιτέρω επέκτασης του οικοσυστήματος και υλοποίησης στρατηγικών πρωτοβουλιών σε νέους τομείς.