Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Freedom24, Ευγκένι Τιαπκίν, ανέβηκε στην κεντρική σκηνή του Freedom Inside στην Astana στις 9 Απριλίου, με μια παρουσίαση για την ευρωπαϊκή αγορά και την ανάπτυξη της πλατφόρμας Freedom24.

Η συνεδρία περιελάμβανε μια επισκόπηση της δεκαετούς πορείας της Freedom24 ως αδειοδοτημένου χρηματιστηριακού μεσίτη που εξυπηρετεί ιδιώτες επενδυτές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τοπικές ομάδες και εποπτεία από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές στις αγορές όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον, ο Evgenii το περιέγραψε ως έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες για την ποιότητα της επιχείρησης. «Το ρυθμιστικό πλαίσιο βασίζεται σε δύο θεμελιώδεις αρχές: η πρώτη είναι η προστασία των επενδυτών και η δεύτερη η προστασία της αγοράς. Οι απαιτήσεις καλύπτουν τόσο την πλευρά της επιχείρησης που αφορά τον πελάτη όσο και το σύνολο της εσωτερικής αρχιτεκτονικής της εταιρείας: κεφάλαια, κανονιστική συμμόρφωση, ελέγχοι και ανθεκτικότητα», εξήγησε.

Ο Evgenii έκλεισε τη συνεδρία παρουσιάζοντας τα σχέδια της Freedom24 για την ενίσχυση της χρηματιστηριακής δραστηριότητας, με την Τσεχία, τη Ρουμανία και την Πορτογαλία να αναγνωρίζονται ως βασικές αγορές ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάπτυξη της λειτουργικής υποδομής της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της προγραμματισμένης ένταξης της ως μέλους στο Euronext, στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης και στο Χρηματιστήριο της Στουτγάρδης, καθώς και στη διεύρυνση του οικοσυστήματος υπηρεσιών γύρω από την κεντρική της προσφορά.

«Στόχος μας είναι να εξελιχθούμε από το μοντέλο του παραδοσιακού χρηματιστηριακού μεσίτη σε ένα ευρύτερο χρηματοοικονομικό οικοσύστημα προσανατολισμένο στον πελάτη. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε όλη την εμπειρία που έχουμε συσσωρεύσει, συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας μας στο Καζαχστάν, για να δημιουργήσουμε νέα αξία για τους πελάτες. Και στον ανταγωνισμό με τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές τράπεζες, είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε», δήλωσε.