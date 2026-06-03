Ο ρόλος του αθλητικού τουρισμού ως μοχλού βιώσιμης ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο διήμερου διεθνούς συνεδρίου που άρχισε την Τετάρτη στη Λευκωσία.

Το συνέδριο, με θέμα «Ο αθλητικός τουρισμός ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης», αναδεικνύει τη σύνδεση του αθλητισμού με τον τουρισμό, τη βιωσιμότητα, την περιφερειακή ανάπτυξη, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή.

Στην εναρκτήρια ομιλία της, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, ανέφερε ότι το συνέδριο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αντανακλά την αυξανόμενη πολιτική αναγνώριση του αθλητικού τουρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως σημείωσε, στις 12 Μαΐου 2026 οι Υπουργοί Αθλητισμού της ΕΕ ενέκριναν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τον αθλητικό τουρισμό ως παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης. Η εξέλιξη αυτή, είπε, αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ο αθλητικός τουρισμός αντιμετωπίστηκε με δομημένο και ολοκληρωμένο τρόπο στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κ. Μιχαηλίδου τόνισε ότι ο αθλητικός τουρισμός δεν εξετάζεται πλέον αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα των εκδηλώσεων ή της δραστηριότητας των επισκεπτών, αλλά ως οριζόντιος τομέας πολιτικής που συνδέεται με τη βιωσιμότητα, την υγεία, την εκπαίδευση, την περιφερειακή ανάπτυξη, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή.

Για την Κύπρο, πρόσθεσε, η προώθηση αυτής της συζήτησης κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας αποτέλεσε συνειδητή πολιτική επιλογή. Όπως ανέφερε, ο αντίκτυπος του αθλητικού τουρισμού εκτείνεται πέρα από τον αθλητισμό και απαιτεί συνεργασία μεταξύ θεσμών, κυβερνήσεων, τοπικών αρχών, διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκών και της βιομηχανίας.

Σύμφωνα με την Υπουργό, η προώθηση του αθλητικού τουρισμού συνάδει πλήρως με τις προτεραιότητες της Κυπριακής Κυβέρνησης, η οποία αντιμετωπίζει τον αθλητισμό όχι μόνο ως πεδίο αθλητικών επιτευγμάτων, αλλά και ως όχημα κοινωνικής συνοχής, δημόσιας υγείας, οικονομικής ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας.

Μέσω επενδύσεων σε αθλητικές υποδομές, ενεργό τρόπο ζωής, βιώσιμο τουρισμό και περιφερειακή ανάπτυξη, η Κύπρος επιδιώκει να μεγιστοποιήσει τη συμβολή του αθλητισμού στην κοινωνία, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και καινοτομίας.

Η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ακόμη ότι η ισχυρή διεθνής συμμετοχή στο συνέδριο δείχνει πως χώρες και οργανισμοί σε όλο τον κόσμο εξετάζουν ολοένα περισσότερο πώς ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ανθεκτικότητα των κοινοτήτων και στην υπεύθυνη διακυβέρνηση των εκδηλώσεων.

Προτεραιότητα στην Εθνική Τουριστική Στρατηγική

Στη δική του ομιλία, ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, ανέφερε ότι ο αθλητικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας, συνεισφέροντας περίπου το 10% των παγκόσμιων τουριστικών δαπανών.

Όπως είπε, ο τομέας αυτός οδηγεί την οικονομική ανάπτυξη και την ανάπτυξη υποδομών, ενώ προσφέρει παγκόσμια προβολή στους προορισμούς υποδοχής.

Ο κ. Κουμής τόνισε ότι, για το Υφυπουργείο Τουρισμού, ο αθλητικός τουρισμός αποτελεί υψηλή προτεραιότητα στο πλαίσιο της Εθνικής Τουριστικής Στρατηγικής 2035. Όπως σημείωσε, η Κύπρος, με το ευνοϊκό κλίμα, τις ξεχωριστές τοποθεσίες και τις ανεπτυγμένες υποδομές της, βρίσκεται σε φυσική θέση να διαπρέψει.

Πρόσθεσε ότι ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να συμβάλει στον στόχο μετατροπής της Κύπρου σε προορισμό για όλο τον χρόνο. Μέσω του προγράμματος κινήτρων για την προσέλκυση διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων, είπε, το Υφυπουργείο στηρίζει ενεργά τους διοργανωτές για την προσέλκυση σημαντικών διοργανώσεων στην Κύπρο.

Ο Υφυπουργός ανέφερε ότι το συνέδριο αποτελεί βασικό αποτέλεσμα της Κυπριακής Προεδρίας και των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τον αθλητικό τουρισμό ως κινητήρια δύναμη της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη, τη Νεολαία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, Γκλεν Μικάλεφ, ανέφερε ότι ο αθλητισμός και ο τουρισμός είναι βαθιά συνδεδεμένοι.

Όπως είπε, ο αθλητισμός αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς μπορεί να ενισχύσει τις οικονομίες, να εμπλουτίσει τις κοινότητες και να προωθήσει έναν πιο υγιή και ενεργό τρόπο ζωής.

Ο κ. Μικάλεφ ευχαρίστησε την Κυπριακή Προεδρία για την έγκριση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τον αθλητικό τουρισμό, καθώς και για τη συνολική δέσμευσή της κατά τη διάρκεια της προεδρίας.

Σύμφωνα με τον Επίτροπο, τα συμπεράσματα παρέχουν σημαντική πολιτική κατεύθυνση για την ενίσχυση του δεσμού μεταξύ πολιτικών για τον αθλητισμό, τον τουρισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ο αθλητικός τουρισμός περιλαμβάνει τόσο ταξίδια για παρακολούθηση αθλητικών διοργανώσεων όσο και ταξίδια με κίνητρο τη συμμετοχή σε αθλητικές και φυσικές δραστηριότητες, όπως μονοπάτια πεζοπορίας, ποδηλατικές διαδρομές, υπαίθριες δραστηριότητες και αθλητικές εμπειρίες σε επίπεδο κοινότητας.

Όπως ανέφερε, οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να διαφοροποιήσουν το τουριστικό προϊόν, να αναδείξουν λιγότερο επισκέψιμες περιοχές, να επεκτείνουν την τουριστική περίοδο και να ενθαρρύνουν πιο υγιεινό τρόπο ζωής για επισκέπτες και τοπικές κοινότητες.

Η διάσταση των πόλεων

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες, ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, ανέφερε ότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αγώνας ή αναζήτηση αριστείας, αλλά και δύναμη που ενώνει ανθρώπους, προάγει υγιή τρόπο ζωής, ενισχύει την κοινωνική συνοχή και συμβάλλει στην οικονομική ευημερία.

Όταν συνδέεται με τον τουρισμό, είπε, ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας διαρκή αξία για τις τοπικές κοινότητες, ενισχύοντας την ελκυστικότητα των προορισμών και αποφέροντας οφέλη πέρα από το γήπεδο.

Ο κ. Προύντζος υπογράμμισε, ωστόσο, ότι ο σχεδιασμός αθλητικών εκδηλώσεων πρέπει να γίνεται με προσοχή, ειδικά σε μια εποχή κατά την οποία πόλεις όπως η Βαρκελώνη και η Αθήνα αντιμετωπίζουν πιέσεις από τον υπερτουρισμό, τη στέγαση, το περιβάλλον και τις υποδομές.

Όπως σημείωσε, η χωρητικότητα μιας πόλης δεν αφορά μόνο τη δυνατότητα στέγασης επισκεπτών, αλλά και τις υποδομές και την ικανότητά της να αντέξει τις πιέσεις που συνοδεύουν μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο

Στην κεντρική ομιλία του, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Βάσος Κουτσιούντας, αναφέρθηκε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαΐου για τον αθλητικό τουρισμό.

Όπως είπε, για πρώτη φορά η Ευρώπη αναγνωρίζει τον αθλητικό τουρισμό όχι απλώς ως μετακινήσεις ατόμων που ταξιδεύουν για να αθληθούν ή να παρακολουθήσουν αθλητικά γεγονότα, αλλά ως στρατηγικό τομέα πολιτικής που συνδέει τον αθλητισμό, τον τουρισμό, τη βιωσιμότητα, την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Τα συμπεράσματα, ανέφερε, δίνουν στην Ευρώπη έναν κοινό ορισμό για τον αθλητικό τουρισμό, ως ταξίδι που πραγματοποιείται είτε για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες ή σωματική άσκηση είτε για παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων, αγώνων ή αθλητικών αξιοθέατων.

Ο κ. Κουτσιούντας τόνισε ότι ο αθλητικός τουρισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως οικονομική δραστηριότητα, αλλά ως στρατηγικό εργαλείο που μπορεί να ενισχύσει την εδαφική συνοχή, να στηρίξει καλές θέσεις εργασίας, να προωθήσει υγιεινούς τρόπους ζωής και να αυξήσει την προβολή των περιφερειών.

Στο επίκεντρο, πρόσθεσε, βρίσκεται η βιωσιμότητα, με ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη, την περιβαλλοντική ευθύνη, την κοινωνική ένταξη, την προσβασιμότητα και τα οφέλη για τις τοπικές κοινότητες.

Οι θεματικές του συνεδρίου

Το συνέδριο περιλαμβάνει πέντε θεματικές συζητήσεις για τον βιώσιμο αθλητικό τουρισμό σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, τις περιφερειακές και κοινοτικές επιπτώσεις του, την προβολή προορισμών, τις συμπράξεις δημόσιου, ιδιωτικού και κοινοτικού τομέα, καθώς και την τεχνολογία και την καινοτομία.

Κάθε πάνελ εξετάζει επιμέρους ζητήματα, όπως η βιωσιμότητα μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, οι τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές, ο ρόλος των συνεργασιών και της ψηφιακής καινοτομίας, καθώς και διεθνείς μελέτες περίπτωσης.

Οι συζητήσεις αναμένεται να διαμορφώσουν εισηγήσεις για την ενσωμάτωση του αθλητικού τουρισμού στις πολιτικές αθλητισμού της ΕΕ και των κρατών μελών.

Τα συμπεράσματα του συνεδρίου θα συμβάλουν στη διαμόρφωση μελλοντικών πολιτικών και πρωτοβουλιών σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

ΚΥΠΕ