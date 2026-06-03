Άνοδο πέραν του 2% κατέγραψαν την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου, εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας για την πορεία των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Το αργό πετρέλαιο Μπρεντ ενισχύθηκε κατά 2,5%, στα 98,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 2,7%, στα 96,2 δολάρια το βαρέλι.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του τρίμηνου πολέμου και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, οι επενδυτές στην αγορά πετρελαίου φαίνεται να αναμένουν πιο σαφή και σταθερή πρόοδο.

Η ανησυχία στις αγορές ενισχύθηκε αυτή την εβδομάδα, μετά από αναφορές από το Ιράν ότι η Τεχεράνη διέκοψε την επαφή, έπειτα από τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ διέψευσε την Τρίτη τις πληροφορίες αυτές.

«Οι ψευδείς ειδήσεις ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι ΗΠΑ σταμάτησαν να μιλάνε πριν από λίγες ημέρες είναι ψευδείς και εσφαλμένες», έγραψε στο δίκτυό του Truth Social.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται, λέγοντας ότι επαφές υπήρξαν «πριν από τέσσερις ημέρες, πριν από τρεις ημέρες, πριν από δύο ημέρες, πριν από μία ημέρα και σήμερα».

«Πού θα οδηγήσουν, κανείς δεν ξέρει ποτέ, αλλά όπως είπα στο Ιράν, “ήρθε η ώρα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, να κάνετε μια Συμφωνία. Το κάνετε αυτό εδώ και 47 χρόνια και δεν μπορεί να επιτραπεί να συνεχιστεί άλλο!”», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στο μεταξύ, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο, εξέλιξη που θέτει σε κίνδυνο την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ενώ το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους σε γειτονικές χώρες.