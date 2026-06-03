Η δημοτική αρχή Πάφου προχωρεί στη σταδιακή αντικατάσταση όλων των πεπαλαιωμένων και ακατάλληλων στάσεων λεωφορείων σε ολόκληρη την δημαρχούμενη περιοχή, δήλωσε στον «Φ» ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου.

Ήδη, τόνισε, οι εργασίες έχουν ξεκινήσει από την τουριστική περιοχή, η οποία δέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες , με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών στάσεων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης πόλης.



​Με συντονισμένες ενέργειες του Δημοτικού Συμβουλίου και των υπηρεσιών του Δήμου Πάφου, ανέφερε ο Άγγελος Ονησιφόρου, ο Δήμος επενδύει καθημερινά στη βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας ζωής των πολιτών , δημιουργώντας μια πόλη πιο φιλική, πιο λειτουργική και πιο σύγχρονη για όλους.