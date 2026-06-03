Με την ανώτατη κρατική διάκριση του Καζακστάν τιμήθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλιδης, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψη Κύπριου Προέδδρου στην Αστάνα.

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο της Ανεξαρτησίας, στο Καζακστάν, στο πλαίσιο της συνάντησης του με τον Πρόεδρο του Καζακστάν κ. Kassym-Jomart Tokayev, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρασημοφορήθηκε με το παράσημο του Τάγματος της Φιλίας του Καζακστάν.

Η απονομή του κρατικού παρασήμου «Τάγμα της Φιλίας» στον Πρόεδρο της 🇨🇾Δημοκρατίας @PresidentCYP @Christodulides από τον Πρόεδρο του Καζακστάν 🇰🇿 @TokayevKZ αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Κυπριακή Δημοκρατία και ισχυρή αναγνώριση των άριστων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Το… pic.twitter.com/pgnsUBAZK7 June 3, 2026

Κατά την τελετή, ο Πρόεδρος του Καζακστάν είπε «είναι τιμή και προνόμιο να καλωσορίζω τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη στην Αστάνα.

Η επίσκεψη σας σηματοδοτεί ένα ιστορικό ορόσημο στις διμερείς μας σχέσεις, όντας ο πρώτος Πρόεδρος της Κύπρου που επισκέπτεται το Καζακστάν. Και θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου εκτίμηση για τον χρόνο, την αφοσίωση σας και την ισχυρή σας δέσμευση στη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη μας.

Στο Καζακστάν αναγνωρίζουμε στο πρόσωπό σας έναν σπουδαίο ηγέτη με ευρύ όραμα για τη διεθνή κατάσταση πραγμάτων, όπως επίσης και έναν καλό φίλο και αξιόπιστο εταίρο. Η ενεργός προσωπική σας συμβολή έχει ενισχύσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τον πολιτικό διάλογο και την έμπρακτη συνεργασία μεταξύ των χωρών μας. Είμαι πεπεισμένος ότι μέσα από κοινές προσπάθειες θα δώσουμε νέα δυναμική στις σχέσεις μας και θα βοηθήσουμε να αξιοποιηθούν πλήρως οι προοπτικές τους.

«Σήμερα επιβεβαιώσαμε την ισχυρή πολιτική μας βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Καζακστάν», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας @PresidentCYP @Christodulides στις δηλώσεις του υπογραμμίζοντας τις σημαντικές προοπτικές συνεργασίας που διαμορφώνονται σε… pic.twitter.com/oI4saB7P5d June 3, 2026

Σε αναγνώριση της ξεχωριστής συμβολής σας στην εδραίωση των σχέσεων μεταξύ του Καζακστάν και της Κυπριακής Δημοκρατίας, έλαβα την απόφαση να σας απονείμω το Παράσημο του Τάγματος Φιλίας, Α΄ Τάξεως.

Η σημασία του παράσημου αυτό αφορά τη Φιλία, αντανακλά το πνεύμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας που καθορίζουν τις σχέσεις των χωρών μας. Αποτελεί ταυτόχρονα έκφραση από πλευράς Καζακστάν της βαθιάς εκτίμησης και του προσωπικού σεβασμού προς εσάς κ. Πρόεδρε προσωπικά.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στα υψηλά κρατικά σας καθήκοντα καθώς και νέα επιτεύγματα προς όφελος της προόδου και της ευημερίας του λαού σας».